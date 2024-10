Beatriz Reis coloca lentes de contato nos dentes; veja antes e depois

Beatriz Reis aderiu à moda de lentes de contato dentais e mostrou o resultado nas redes sociais.

O que aconteceu

A clínica responsável pelo procedimento compartilhou fotos do antes e depois da ex-BBB e deu mais detalhes sobre as lentes.

A influenciadora optou por algo mais natural. "A Bia renovou o seu sorriso com as Lentes de contato dental na cor BL4, garantindo um visual natural, delicado e luminoso. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para alcançar um resultado harmonioso e personalizado, que respeita a essência de sua beleza".

Nos comentários, ela recebeu elogios: "Ficou bem natural", apontou uma seguidora; "Ficou ótimo, sem exageros", escreveu outra.