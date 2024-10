Yuri cobra Gilsão por chamá-lo de 'mocinha' e personal explica: 'De fraco'

Yuri protagonizou alguns conflitos com Gilsão e Albert durante os tratos dos animais realizados na manhã desta sexta-feira (18) em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

A troca de farpas começou depois que Albert, que está pela 1ª vez na tarefa vaca e do touro, pediu ajuda de Zé Love para fazer os tratos. Yuri interrompeu os peões e questionou o ex-Power Couple por não ter pedido sua ajuda, visto que é Fazendeiro na semana.

"Depois é para ter motivo para falar de mim", argumentou o bombeiro da Eliana. Albert disse que era só para aprender mesmo e para Yuri ficar tranquilo. "Não tem problema não", finaliza.

"Pro Fazendeiro isso é compromisso. Pra mim, tem problema", respondeu o criador de conteúdo adulto. Os dois combinam que Yuri o ajudaria a pegar lenha.

Pouco depois, Yuri e Gilsão, que também está nos tratos da vaca e do touro, estavam juntos no galpão e o Fazendeiro reclamou que o personal trainner deixou o carrinho no meio do caminho. "Pega, deixa aí no meio do caminho."

Gilsão responde que ia pegar o carrinho e Yuri não consegue entender o que foi dito. O personal explica: "Tava esperando tu chegar com o carrinho pra eu pegar".

"Então fala pra fora, não fala pra dentro", provoca Yuri.

"A cala a boca, mano. Se f****, começou cedinho", respondeu Gilsão. "Bicho, chato do c******. Baby! Fazendeiro de m****."

"Fala para fora que eu te escuto. Acabou a educação contigo", dispara o Fazendeiro. "O Brasil viu tu me chamando de mocinha de modo pejorativo." Yuri se referia aos xingamentos de 'mocinha' na discussão generalizada protagonizada pelos peões na noite anterior.

"Mocinha! Mocinha de fraco", explica o ex-affair de Gracyanne Barbosa. "Tu quer começar uma discussão agora?"

Yuri o desafia a continuar com o xingamento. " Na frente dos outros é um leão."

"Eu sou na tua frente e na frente de qualquer um! Seu bobão!", continua o personal. "Eu não propus a fazer? Eu vou fazer então. Se manca, Bebê da mamãe!"

"Vai, pega teu rumo, vai trabalhar que eu também tenho que trabalhar. Se manca, tu. Se não quiser fazer, também faço. Vai, pitbull enraivado", finaliza Yuri.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 9217 votos 0,77% Albert Bressan 2,40% Babi Muniz 5,35% Camila Moura 0,29% Fernanda Campos 0,08% Fernando Presto 0,73% Flor Fernandez 0,02% Flora Cruz 0,81% Gui Vieira 0,29% Gilsão 1,04% Gizelly Bicalho 4,81% Juninho Bill 0,68% Júlia Simoura 0,03% Luana Targino 16,21% Sacha Bali 15,50% Sidney Sampaio 15,46% Vanessa Carvalho 5,50% Yuri Bonotto 4,01% Zaac 26,01% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9217 votos

