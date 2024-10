Quando é melhor comprar sua passagem de fim de ano? Google entrega truques

A passagem aérea pode pesar em boa parte do seu orçamento de férias, o que transforma a procura por um bilhete em uma espécie de caça ao tesouro às avessas por aquele que vale menos, é claro.

Para tentar responder a essa pergunta, o Google publicou em setembro um relatório que usa por base as buscas na ferramenta Google Flights (ou Voos, em português) no mercado americano dos últimos quatro anos para determinar quais as épocas de melhores pechinchas.

Mesmo com as preferências ou o calendário nem sempre iguais aos dos turistas brasileiros, algumas dicas são interessantes. Veja:

Melhores épocas para reservar seus voos

Voos domésticos: Os menores preços para viagens dentro dos EUA costumam ser disponibilizados pelas companhias cerca de 38 dias antes da partida. A melhor ou mais segura janela de compra acontece entre 52 e 21 dias de antecedência do embarque.

Voos internacionais: Reserve o mais cedo possível! Preços médios são mais baixos 101 dias antes da decolagem, mas você ainda consegue pechinchas até 50 dias antes de viajar.

Para voar internacionalmente, é melhor reservar quanto mais cedo melhor na maioria dos casos Imagem: wutwhanfoto/Getty Images/iStockphoto

Se a viagem é para a Europa: A melhor época para garantir o seu assento para o Velho Continente é cerca de 94 dias antes da viagem. Os preços tendem a aumentar cerca de 50 dias antes do embarque — e dali em diante, o céu é o limite. Mesmo.

Quer viajar no Natal? As melhores pechinchas são encontradas cerca de 58 dias antes da partida. Ou seja, é melhor reservar na segunda quinzena de outubro.

De férias no México ou no Caribe: Os voos para lá, partindo dos EUA (o que ajuda se você estiver pretendendo fazer aquela parada no sul da Flórida, por exemplo, para pegar um cruzeiro, costumam ser mais baratos 44 dias antes da viagem. A janela mais econômica está entre 26 dias e 68 dias de antecedência.

Mais dicas para economizar

Melhor dia da semana para comprar: Terças são, historicamente, os dias mais baratos para garantir o seu voo, mas a economia é de apenas 1,3% em relação ao dia mais caro, que é o domingo.

Garantir passagens para voar no início da semana costuma render descontos Imagem: iStock

Melhor dia para viajar: Voar internacionalmente às segundas, terças e quartas costuma ser 13% mais barato do que no fim de semana (de sexta a domingo). Já para quem compra voos domésticos para o início da semana, a economia pode chegar a 20%.

Vá de escala: Voos diretos costumam ser, em média, 25% mais caros que aqueles que têm pelo menos uma parada no meio do caminho.

