Paul McCartney, Bruno Mars e festivais: fim de semana será cheio de opções

Duas das maiores turnês de artistas internacionais do ano ainda continuam, e se juntam a festivais e shows solo de cantores e cantoras em um fim de semana congestionado de shows.

O que tem de opções

Paul McCartney encerra sua passagem pelo país com show no sábado (19), em Florianópolis, no Estádio da Ressacada. Bruno Mars conclui a etapa Rio de Janeiro de sua turnê brasileira com shows no estádio Nilton Santos (Engenhão), no sábado e domingo (20).

Outro cantor que se apresenta no sábado é Fábio Jr.. Ele faz show no Vibra São Paulo, em que celebra seus 70 anos.

Não faltam vozes femininas na agenda, Adriana Calcanhotto canta em Jundiaí (SP), nesta sexta (18), no Teatro Polytheama; e no sábado em Santos (SP), no Blue Med.

Ana Carolina canta repertório de Cássia Eller no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto (SP), no sábado. No mesmo dia, Luísa Sonza faz show em Porto Alegre, no Opinião.

Muitas bandas também circulam pelos palcos do país. A Fresno toca em São Paulo na sexta, no Espaço Unimed, na mesma noite em que o Roupa Nova faz show no Red Eventos, em Jaguariúna (SP). No sábado, tem Natiruts no Studio 5, em Manaus. Domingo é dia de reggae em São Paulo, com apresentações de The Wailers, Pato Banton e Mato Seco no Espaço Unimed.

Festivais

Outra programação forte do fim de semana é a de festivais. Um deles é o Mada, em Natal, que reúne Xande de Pilares (que canta temas de Caetano Veloso), Pitty, Duda Beat, BK, Ana Frango Elétrico e outros na sexta; BaianaSystem, Djonga, FBC, Fresno, Duquesa e outros no sábado, na Arena das Dunas.

Há quatro festivais de rock. Voltado ao heavy metal, o Knotfest Brasil toma o Allianz Parque, em São Paulo, com shows de Slipknot e Amon Amarth, entre outros, no sábado; Slipknot, Bad Omens, Till Lindemann (vocalista do Rammstein) e outros no domingo.

Também cheio de internacionais no line up, o Lucky Friends Rodeo tem Supersuckers, Jimmy London & Rats e Klingonz, no sábado; e Michale Graves, Hillbilly Rawhide, Peter Pan Speedrock e outros, no domingo, em Sorocaba (SP), na Arena Lucky Friends.

Shows de Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 anos, Supla, Black Circle e Almanak formam o 89 Halloween Rock Fest, em São Paulo, na sexta, no Sonora Garden.

Planet Hemp, Pitty, Humberto Gessinger, Frejat, Biquini, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Blitz, Paulo Ricardo, Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus, Velhas Virgens e Plebe Rude estão no lineup do Hora do Rock, que acontece no sábado, em São José dos Campos (SP), no Palácio Sunset.

Grátis

Quem está sem dinheiro para ver artistas ao vivo, mas adora ir a shows, tem opções gratuitas. Em São Paulo, o Comgás Transforma! coloca Simoninha, Yamandu Costa, Tritony e Cavalo e Panda em um palco no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

No POW Festival, no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto (SP), que nem é um festival de música (é voltado à tecnologia), mas tem shows grátis, dá para ver Di Ferrero, no sábado, e Gabriel O Pensador, no domingo.

Para quem prefere outros gêneros tem o festival Enel Por Você, no domingo, com shows de Marvilla e Jorge Aragão, em Maricá (RJ), na Orla do Marine.

Veja abaixo estes e outros destaques de shows e festivais neste fim de semana

Sexta

Fresno - Espaço Unimed (São Paulo)

89 Halloween Rock Fest (Marcão Britto & Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 anos, Supla, Black Circle e Almanak) - Sonora Garden (São Paulo)

Supersuckers, Peter Pan Speedrock e The Mullet Monster Mafia - Jai Club (São Paulo)

Eddie - show dos 35 anos - Casa Natura Musical (São Paulo)

Tássia Reis - Sesc Pompeia (São Paulo)

Roupa Nova - Red Eventos (Jaguariúna - SP)

Adriana Calcanhotto - Teatro Polytheama (Jundiaí - SP)

The Wailers, Marcelo Falcão e Pato Banton - Live (Curitiba)

Napalm Death - Botequim (Belém)

Shawn James - Mister Rock (Belo Horizonte)

Sexta e sábado

Mada (Xande canta Caetano, Pitty, Duda Beat, BK, Ana Frango Elétrico e outros na sexta; BaianaSystem, Djonga, FBC, Fresno, Duquesa e outros no sábado) - Arena das Dunas (Natal)

Sábado

Paul McCartney - Estádio da Ressacada (Florianópolis)

Comgás Transforma! (Simoninha, Yamandu Costa, Tritony; e Cavalo e Panda) - grátis - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Fábio Jr. - Vibra (São Paulo)

Gloria Groove - Espaço Unimed (São Paulo)

H2O - Fabrique (São Paulo)

Michale Graves e The Moors - Hangar 110 (São Paulo)

The Wailers, Armandinho, Maneva e Alma Djem - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP)

Pato Banton - Brasuca Multicultural (Campinas - SP)

Hora do Rock (Planet Hemp, Pitty, Humberto Gessinger, Frejat, Biquini, CPM 22, Raimundos, Detonautas, Blitz, Paulo Ricardo, Ultraje a Rigor, Camisa de Vênus, Velhas Virgens e Plebe Rude) - Vale Fest (São José dos Campos - SP)

Ana canta Cássia - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Adriana Calcanhotto - Blue Med (Santos - SP)

Napalm Death - Baladinha Club (Fortaleza)

Natiruts - Studio 5 (Manaus)

Supercombo - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Luísa Sonza - Opinião (Porto Alegre)

Sábado e domingo

Bruno Mars - Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Knotfest (Slipknot, Bad Omens, Till Lindemann, Babymetal, Amon Amarth, P.O.D. e outros) - Allianz Parque (São Paulo)

Lucky Friends Rodeo ((Supersuckers, Jimmy London & Rats, Klingonz, Zumbis do Espaço, Reverend Beat Man e outros no sábado; Michale Graves, Hillbilly Rawhide, Peter Pan Speedrock, Freeborn Brothers, Jayke Orvis & Bullshit Brothers e outros no domingo) - Arena Lucky Friends (Sorocaba - SP)

POW Festival, com show de Gabriel O Pensador no domingo (20) - grátis - A Fábrica (Ribeirão Preto)

Domingo