O que se sabe e o que falta saber sobre a morte de Liam Payne

A morte de Liam Payne, 31, ex-integrante do One Direction, em Buenos Aires, chocou fãs e levantou dúvidas sobre as circunstâncias de sua queda do terceiro andar de um hotel. A polícia investiga a possível influência de drogas no incidente.

O que se sabe até agora

Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro Palermo, em Buenos Aires. A queda foi de cerca de 14 metros, resultando em morte instantânea.

A autópsia preliminar revelou que o cantor sofreu politraumatismos e hemorragia interna e externa. Não foi possível reanimá-lo.

Funcionários do hotel chamaram a polícia devido ao comportamento agressivo do cantor. Pouco antes do incidente, os empregados do hotel relataram que Payne estava descontrolado e possivelmente sob o efeito de álcool ou outras drogas. O gerente ouviu barulhos estranhos e chamou as autoridades.

Vista aérea de parte do hotel onde Liam Payne foi encontrado morto após cair da varanda de um quarto de hotel Imagem: REUTERS/Tomas Cuesta

O quarto onde Payne estava hospedado apresentava sinais de destruição e uso de substâncias. A polícia encontrou uma TV quebrada, pó branco (suspeito de ser cocaína), garrafas de bebidas alcoólicas, latas queimadas e papel alumínio. Esses indícios levantaram suspeitas de que o cantor estivesse em um estado alterado no momento de sua morte.

Liam havia compartilhado momentos pessoais nas redes sociais antes de sua morte. Em vídeos publicados pouco antes do incidente, Payne aparecia com sua namorada, Kate Cassidy, mencionando atividades como cavalgadas e polo. Kate, porém, havia retornado aos Estados Unidos dois dias antes da tragédia.

Duas mulheres estiveram no quarto de Liam, mas já haviam saído do hotel quando ele morreu. A informação é do Ministério Público da Argentina.

Elas teriam deixado o hotel por volta de 15 horas após esperar por Liam no lobby, segundo a imprensa local. O músico morreu às 17h07.

A namorada, Kate Cassidy, não estava com Liam Payne no momento da queda. Ela publicou um vídeo dias antes da morte do namorado, explicando por que deixou a Argentina. Na gravação, ela conta que a viagem se estendeu além do planejado e que antecipou o retorno, sozinha, por estar com saudades de casa.

Payne estava na Argentina desde o início do mês para assistir a um show de Niall Horan, seu ex-colega de banda. Ele compartilhou fotos nos bastidores do show de Horan, que passou por São Paulo e Rio de Janeiro antes de chegar a Buenos Aires.

O que falta saber

Ainda não há confirmação oficial sobre a influência de drogas ou álcool na morte de Liam Payne. Embora o comportamento agressivo do cantor e os itens encontrados no quarto sugiram essa possibilidade, os resultados dos exames toxicológicos ainda não foram divulgados pelas autoridades.

A dinâmica exata da queda de Payne continua sob investigação. Não se sabe com certeza se a queda foi acidental, proposital ou se houve alguma outra circunstância que possa ter contribuído para o incidente.

Não está claro o que motivou o comportamento agressivo de Liam Payne antes de sua morte. Embora os relatos de funcionários do hotel e os indícios no quarto apontem para um possível uso de substâncias, as circunstâncias que levaram o cantor a esse estado ainda não foram totalmente explicadas.

Outros exames periciais continuam em andamento para fornecer mais detalhes sobre o incidente. Além dos toxicológicos, novas análises podem ajudar a esclarecer o que ocorreu nas últimas horas de vida do cantor.

*Com informações da DW e Estadão Conteúdo