Novo casal? Aldenor e Xaviera se aproximam no final de 'No Rancho Fundo'

A reta final de "No Rancho Fundo" (Globo) promete uma aproximação entre Xaviera (Giovana Cordeiro) e Aldenor (Igor Jansen).

O que vai acontecer

A personagem de "Mar do Sertão" aparece nos últimos capítulos de "No Rancho Fundo". Xaviera chega à cidade com Timbó (Enrique Diaz), os dois irão ajudar a Família Leonel na disputa pela Gruta Azul.

Na última semana, Xaviera conhecerá Aldenor. Um clima surgirá entre os dois e eles logo se unem para desmascarar Sabá Bodó (Welder Rodrigues).

A prefeita de Canta Pedra consegue roubar Romera, a assistente virtual do marido de Nivalda (Titina Medeiros). Depois disso, ela e Aldenor desbloqueiam Romera e descobrem todos os segredos de Sabá Bodó.

Vale lembrar que Xaviera terminou "Mar do Sertão" sozinha. Após a morte de Tertulinho (Renato Góes), por quem era apaixonada, ela foi eleita como prefeita de Canta Pedra.

