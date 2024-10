Niall Horan se pronuncia após a morte de Liam Payne: 'Não parece real'

Niall Horan, o último ex-One Direction a encontrar Liam Payne, se pronunciou sobre a morte do amigo.

Disse não conseguir acreditar no que aconteceu. "Estou absolutamente devastado com a morte do meu amigo incrível, Liam. Simplesmente não parece real", escreveu em post no Instagram.

Relembrou a última vez que o encontrou, na Argentina. "Sinto-me tão sortudo por tê-lo visto recentemente. Infelizmente, não sabia que, ao me despedir e abraçá-lo naquela noite, eu estaria me despedindo para sempre. É de partir o coração".

Afirmou que a energia de Liam deixava todos à vontade. "Todas as risadas que tivemos ao longo dos anos, às vezes sobre as coisas mais simples, continuam vindo à mente através da tristeza. Pudemos viver nossos sonhos mais loucos juntos e eu vou valorizar cada momento que tivemos para sempre. O vínculo e a amizade que tivemos não acontecem com frequência na vida."

Os outros membros do One Direction também já se pronunciaram. Harry Styles, Zayn Malik e Louis Tomlinson compartilharam seus sentimentos em postagens no Instagram na quinta-feira (17).

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".