Netinho de Paula, Marcio e Chrigor fazem roda de samba em noite nostálgica

Sabe aquele ditado: tempo bom que não volta mais? Netinho de Paula, do Negritude Jr; Chrigor, do Exaltasamba; e Marcio, do Art Popular, comprovaram que ele volta sim!

O que aconteceu

Os três grandes expoentes do pagode dos anos 1990 se uniram em um show no Espaço Unimed, em São Paulo, nesta quinta-feira (17), para gravação do DVD "Samba 90 Graus". O projeto revive os sucessos que fizeram história do pagode nos anos 1990.

"Samba 90 Graus" representa os 30 anos de carreira de cada um dos músicos e é resultado de um turnê. "Conseguimos juntar os três grupos que marcaram a geração, que é o Negritude, o Art Popular e o Exaltasamba. Não foi fácil, porque a agenda de cada um é muito corrida", contou Netinho de Paula a Splash.

Por que, 30 anos depois, o pagode da década de 1990 continua em destaque? Para Netinho, "as músicas foram feitas em um período em que o Brasil estava se reencontrando com o seu povo". "E foi esse povo da periferia, especialmente jovens negros, que estavam falando de amor nos anos 1990. Era um amor tão verdadeiro que persiste até hoje".

A apresentação contou com homenagens a bandas que fizeram história na década de 1990 e no pagode, como Só pra Contrariar, Raça Negra, Os Morenos, Belo e Kiloucura.

Durante conversa com Splash, o trio se emocionou ao falar sobre Anderson, vocalista do Molejo e dedicou a gravação do DVD ao amigo, que morreu em abril deste anos. "Ele é alguém que estaria aqui com a gente hoje, sem dúvidas", disse Netinho emocionado ao relembrar do amigo.

Netinho de Paula, Chrigor e Marcio gravam DVD do projeto Samba 90 Graus Imagem: Divulgação

Noite cheia de emoção

Por mais de duas horas, o trio se dividiu no palco e demonstrou sintonia com o público, que fez coro com os artistas. Logo nos primeiros acordes dos clássicos, não teve quem ficou parado ao som dos clássicos que marcaram gerações, como "Temporal", "Cohab City", "Gente da Gente", "Desliga e Vem", "Absoluta", "Utopia" e "Me Apaixonei pela Pessoa Errada". Mas, a viagem no tempo não parou por aí, no clima de "eu não vou embora", os fãs aproveitaram os minutos finais da apresentação com hits arrebatadores como "Telegrama", "Mega Star" e as dançantes "Pagode da Amarelinha", "Fricote", "Pimpolho", "Tanajura" e "Beijo Geladinho".

O que a gente conseguiu é o show que gostaríamos de assistir também. Chrigor

Eles prometeram e cumpriram! Sucesso entre os presentes, "Samba 90 Graus" deixou um gostinho de quero mais, e o coração dos fãs, mais quentinhos com os desfiles de hits e letras românticas em uma noite repleta de emoção e energia boa.

"Essas músicas persistiram nos últimos 30 anos, sendo tocadas como se elas nunca tivessem parado", disse Netinho. "Todo ano, alguém regravava essas músicas e isso fez com que elas se mantivessem assim, passando por gerações", completou Márcio.

Netinho de Paula, Chrigor e Marcio gravam DVD do projeto Samba 90 Graus Imagem: Divulgação

Turnê

A turnê do Samba 90 Graus teve início em maio e já passou por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. O trio tem 55 apresentações até março de 2025 e depois seguirá para Europa e América do Norte.

"Não escolhemos os locais, as capitais escolheram a gente", brincou Chrigor. "Na hora que a gente lançou o projeto e começou a fazer televisão, a turnê ganhou vida", explicou Netinho.

Sobre a escolha de São Paulo para a gravação, Chrigor disse que é uma cobrança dos fãs pelo fato de que a turnê começou no Rio de Janeiro. "Essa gravação é uma cobrança de São Paulo, porque nós somos todos paulistas. Essa cidade é muito importante na nossa história! É onde tudo começou".