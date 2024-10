Multissensorial e com calêndula: SPA lança protocolo inspirado na primavera

Reaberto há dois meses após uma pequena reforma, o Amanary SPA, localizado no segundo andar do hotel Grand Hyatt de São Paulo, lançou o tratamento sazonal Day SPA Primavera: um pacote voltado para todos os sentidos e que utiliza o poder terapêutico da flor de calêndula para revitalizar corpo e mente. O protocolo inclui esfoliação facial e corporal, massagem com pindas, hidratação e todos os benefícios do day use do hotel.

Escalda-pés com flores e chá de camomila. O protocolo é iniciado com um escalda-pés bem primaveril, com pétalas de calêndula e hibisco, camomila, capim-cidreira, laranja seca e sal grosso colocado na hora. São 15 minutinhos com os pés na água morna enquanto um chá de camomila é servido.

Escalda-pés do Day SPA Primavera fica ao lado da maca de massagem Imagem: Do UOL

Usada desde a Antiguidade, a calêndula tem vários benefícios. Ótima para acalmar e regenerar a pele, a calêndula era muito utilizada para o tratamento de inflamações dérmicas e também como cicatrizante. Já a camomila e o capim-cidreira entram no protocolo para desacelerar o corpo, sendo complementados pelo sal grosso, que suga do corpo as energias de tensão. Por fim, o hibisco se soma a esse protocolo com seu poder detox e anti-inflamatório.

Segundo passo: esfoliar para hidratar. Para preparar a pele para receber a hidratação e a massagem que virão, é feita uma esfoliação corporal com um produto à base de calêndula para remover completamente as impurezas e células mortas, mas sem ressecar a epiderme. Não se preocupe com a meleca, pois o SPA oferece roupa íntima descartável e possui duchas próprias em cada sala de massagem. E é claro, um sabote de calêndula te espera no banheiro.

Massagem com pinda sweda e óleo de calêndula. Usadas pela medicina tradicional indiana, as pindas swedas são trouxinhas feitas com ervas medicinais - as do protocolo Day SPA Primavera são confeccionadas pelo próprio Amanary SPA e são recheadas com arroz e calêndula. Essas trouxinhas são aquecidas e aplicadas no corpo por meio de movimentos de deslizamento, pressão e fricção, promovendo um relaxamento profundo, aliviando tensões e estimulando a circulação sanguínea. Esse momento é complementado por uma massagem relaxante, feita com óleo vegetal de calêndula, para hidratar a pele e distensionar a musculatura. Dos dedos dos pés ao couro cabeludo, todo o corpo recebe atenção da massoterapeuta.

Para finalizar, uma massagem facial revitalizante. Na etapa final do protocolo, é feita uma higienização da pele junto com uma esfoliação à base de damasco. Em seguida, um óleo de rosa-mosqueta é aplicado no rosto com movimentos que se alternam entre os de uma massagem relaxante, para melhor absorção do produto, e os de uma drenagem, para eliminar as toxinas. Após duas horas e meia na sala do SPA, o tratamento é concluído com uma máscara facial de aloé vera (também conhecida como babosa) com pétalas de calêndula.

Na compra de um Day SPA Primavera, você ganha um day use. Assim como alguns outros pacotes do Amanary, o Day SPA Primavera ainda te dá direito a usar, no dia do tratamento, a sauna seca, as piscinas externa e aquecida, as salas de cárdio e de musculação com equipamentos de última geração da Technogym, além de três horas de estacionamento com manobrista.

"Amanary" vem do tupi-guarani e significa rio alimentado pelas águas da chuva. A ideia do SPA é o de ser um santuário, um lugar de equilíbrio, na cidade de São Paulo. Para tanto, o espaço oferece mais de dez tipos de massagens, incluindo protocolos para casais, massagens para grávidas e até mesmo massagem com velas. Há também os pacotes, que combinam massagem com escalda-pés, reflexologia, esfoliação corporal, entre outros. O cardápio é variadíssimo!



SERVIÇO

ONDE: Av. das Nações Unidas, 13301 Morumbi, São Paulo (SP) - 2° andar

VALOR: R$ 900,00

FUNCIONAMENTO: Todos os dias, das 7h às 22h

SITE: https://www.pacoteshyatt.com.br/sao-paulo/product/day-spa-primavera/

WHATSAPP: (11) 99466-1500

TELEFONE: (11) 2838-3300