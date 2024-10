Mostra de Cinema de SP: tudo o que você precisa saber sobre o evento

Começou na quinta-feira (17) a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Veja as principais informações sobre o evento:

A Mostra terá a exibição de 417 filmes em 29 salas de cinema em São Paulo. Ao final, serão premiados os filmes mais votados pelo público, que pode escolher seus favoritos através do aplicativo da Mostra, e também por um júri composto por seis cineastas —entre eles a atriz Camila Pitanga.

O evento acontece entre os dias 17 e 30 de outubro. A abertura foi uma exibição do filme "Maria Callas" na Sala São Paulo, e o encerramento será a estreia de "Megalópolis" numa sessão com a presença do diretor Francis Ford Coppola.

A programação completa está disponível no site da Mostra. Alguns destaques são o brasileiro "Ainda Estou Aqui", cujas sessões já estão esgotadas; "Anora", que venceu a Palma de Ouro em Cannes; e "Sol de Inverno", de Hiroshi Okuyama.

A venda dos ingressos começa quatro dias antes de cada sessão. É possível comprá-los pelo site Velox Tickets ou pelo aplicativo da Mostra (disponível para Android e iOS). Os preços variam: há sessões gratuitas e, para as outras, a inteira custa R$ 24 para sessões de segunda a quinta e R$ 30 de sexta a domingo. Nas salas do Circuito Spcine, do Centro Cultural São Paulo e do Spcine Olido, a inteira custa R$ 4.

Na edição deste ano, haverá uma programação especial para crianças. Os ingressos para a 1ª Mostrinha custam R$ 20 (inteira). Alguns destaques são "A Raposa e a Lebre Salvam a Floresta", "Menino Maluquinho - O Filme" e "Castelo Rá-Tim-Bum" —tanto a série quanto o filme estão na programação.

Informações

48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Onde: 29 salas de cinema na capital paulista

Quando: de 17 a 30 de outubro

Ingressos: no site Velox Tickets ou pelo aplicativo da Mostra (disponível para Android e iOS).