Lula sanciona lei que reconhece rodeio crioulo como cultura popular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que regulamenta o rodeio crioulo como parte da cultura popular.

O que aconteceu

O texto foi publicado nesta sexta-feira (18) no 'Diário Oficial da União'.

Rodeio Crioulo é um evento com animais muito popular no Rio Grande do Sul. Ele envolve animais nas atividades de montaria, provas de laço, vaquejada, gineteada, pealo, chasque, cura de terneiro, provas de rédeas e outras provas típicas nas quais são avaliadas as habilidades do homem e o desempenho do animal.

O texto destaca a importância da preocupação com a saúde dos animais. Os rodeios deverão seguir as regras gerais de defesa sanitária animal, incluindo atestados de vacinação contra a febre aftosa e de controle de anemia infecciosa equina.

Cuidados no transporte dos animais é fundamental. "A proteção à saúde e à integridade física dos animais compreenderá todas as etapas do evento, inclusive o transporte do local de origem, a chegada e a acomodação", diz a lei.

A lei prevê seguro para os peões. Com a Lei, os organizadores do rodeio possuem a obrigação de contratar seguro pessoal de vida e invalidez permanente. A medida visa beneficiar as pessoas envolvidas diretamente com as provas campeiras, que incluem peões, laçadores, ginetes, amadrinhadores, breteiros, juízes e narradores.