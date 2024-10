Ex de Liam Payne escreveu sobre queda de varanda antes da morte do músico

O livro de Maya Henry, ex de Liam Payne, tem uma passagem em que o protagonista ameaça se jogar de uma varanda. A obra foi inspirada em acontecimentos reais, segundo a própria autora.

"Moving Forward" acompanha o relacionamento conturbado de uma modelo e o membro de uma boyband. A banda em questão se chama "5Forward", uma alusão ao nome "One Direction".

Após usar drogas, o protagonista ameaça se jogar de uma varanda. Mallory visita Oliver, que está em crise após usar drogas, começa a a se agredir e entra em frenesi. "Antes que eu possa tocá-lo, ele fica de pé. Olha pra mim por um instante, se vira e corre direto para — ah, não. P*rra. A varanda", diz o livro. Nesse momento, o protagonista diz que quer morrer, mas é a modelo que acaba caindo da varanda, sem se ferir gravemente.

O livro descreve uma relação tóxica entre o casal de protagonistas. Oliver se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho deles. Ao saber que a companheira está grávida, ele reage enfurecido e a força a tomar uma pílula abortiva, sob ameaça de abandoná-la se não o fizer. A ingestão do medicamento gera complicações e Mallory acaba no hospital, sozinha.

À época do lançamento do livro, Maya confirmou que o romance é autobiográfico e que vivenciou a experiência de ser forçada ao aborto tal qual sua protagonista. "Tive, sim, algumas complicações [decorrentes da ingestão de pílula abortiva] e tive que ir sozinha para o hospital. Foi muito solitário ver homens dizendo: 'Vai parecer uma menstruação intensa, não vai ser tão doloroso, vai ser fácil'. Mas eu penso, você nunca passou por nada assim, então como você poderia saber? É por isso que quis incluí-lo no livro", disse ela à revista People.

Liam Payne confirmou, em 2021, ter lutado contra o vício em álcool e drogas. Em junho do ano passado, ele comemorou seis meses de sobriedade.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.