K-pop: semana teve Seunghan fora do RIIZE e parceria de Rosé e Bruno Mars

Mais uma sexta-feira e, com ela, o nosso já tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no whatsapp para ficar sempre por dentro de tudo, e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Seunghan foi oficialmente retirado do RIIZE depois de um bullying orquestrado por fãs locais. A decisão revoltou os fãs globais do artista e do grupo. Leia mais aqui.

OT5: ITZY de volta e entregando muitos visuais e coreografia em "Gold"! Veja o comeback do grupo completo:

Kiss Of Life também teve comeback com o álbum "Lose Yourself". Confira o MV do single "Get Loud":

No auge da carreira, aespa terá comeback em breve e a expectativa é enorme. Leia a matéria sobre o sucesso delas aqui.

Lisa virou angel e abriu o desfile da Victoria's Secret. A performance foi um mashup do hit dela "Rockstar" com "To Trajadão", do MC Kaverinha!

lisa's entire performance at the victoria's secret show

pic.twitter.com/G1uoZeCHIx -- 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2024

Felix estampa a capa de novembro da revista ELLE Korea.

Saíram as fotos do primeiro disco completo de Jin de BTS. "Happy" será lançado dia 15 de novembro e terá seis faixas, com "Running Wild" como single principal. A música foi escrita por Gary Barlow, famoso integrante do grupo britânico Take That.

Saíram também as fotos do conceito "ANGEL" de "The Star Chapter: SANCTUARY". Temos chuva de fofura, com direito a cachorro, gato e os integrantes com asas.

Tivemos as indicações do MAMA Awards 2024. Aespa lidera com dez indicações. Confira aqui a lista e as nossas previsões.

J-Hope finalmente acabou seu serviço militar e foi recepcionado com muito amor, balões, bolo e Kim Seokjin!!

j-hope on Instagram



2023.4.18 ~ 2024.10.17 pic.twitter.com/Qpu3BkhKgj -- BTS Charts & Translations (@charts_k) October 17, 2024

Surpreendendo todo mundo, Rosé anunciou single com Bruno Mars, e a música já saiu! Confira o MV de "ATP."

E Rosé chegou ao Brasil na quinta-feira (17), pois tudo indica que a cantora vai participar do próximo show de Bruno no Rio. Eles foram ao Maracanã juntos e curtiram o Fla-Flu.