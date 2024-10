Gizelly e Zaac tem DR durante festa de A Fazenda: 'A gente não se dá bem'

Gizelly e Zaac conversaram sobre a relação dos dois durante a quinta festa de A Fazenda 16 (Record). Na última festa, os dois trocaram um beijo e ficaram mais próximos desde então.

O que aconteceu

O cantor se mostrou chateado com a ex-BBB devido ela ficar do lado de Gui durante a treta dos dois na última madrugada.

Zaac expressou sua chateação. "Eu prefiro acordar e me dar bem com pessoas que me dou bem, e não me dar bem com pessoas que não me dão bem!"

Gizelly o questionou. "A gente não se dá bem não, Zaac?"

O peão retrucou. "A gente não se dá bem, Gizelly, principalmente ontem. Na hora que eu vi que você preferiu se posicionar no lado que você não tinha certeza mas que era mais conveniente pra você, você se posicionou."

Gizelly rebateu Zaac. "Você tá sendo injusto comigo!"

Posso dar um conselho? Pode se indispor comigo, pode começar! Não quero mais que você me defenda dessa forma. Zaac

Zaac desabafou. "Você poderia ter se indisposto de forma neutra. Você preferiu Gui. Não é a primeira vez! Não é a primeira vez. (...) Você fala que me ama, que me adora mas na hora de se indispor você sempre me bota..."

