Paixão na oca: galã de Vale Tudo vive amor de 46 anos com musa dos anos 80

Sucesso no papel do sensual César, o amante de Odete Roitman em Vale Tudo, Carlos Alberto Riccelli é tão conhecido por seus personagens quanto pela parceria dentro e fora das telas com Bruna Lombardi, com quem tem uma relação de 46 anos.

Relembre a trajetória do casal

Riccelli e Bruna se conheceram em 1978, nas gravações da novela Aritana, da extinta TV Tupi. Ela interpretava a veterinária Estela, papel escrito para ela por Ivani Ribeiro, e ele era o indígena Aritana. O ator contou ao Conversa com o Bial, em junho de 2024, que quando viu a esposa pela primeira vez, durante uma prova de roupas para os seus personagens, "foi muito rápido".

Bruna acredita que não passou uma boa primeira impressão ao ator. "Eu não era muito simpática. Nem um pouco. Outro dia, ouvi uma amiga dizer que queria parar de agradar todo mundo. Pensei em mim e falei: 'Nunca tive isso'. Não me importava muito de estar agradando. Não sei por quê. Chatinha, né?", brincou Bruna com o apresentador.

Casal se apaixonou enquanto viviam com os indígenas em uma reserva. Ao Memória Globo, a atriz relembrou em 2012 que o relacionamento começou no Parque Indígena do Xingu, onde eles gravaram por um mês.

Acredito no desenho do destino. A gente se conheceu morando na oca dos índios. Ali começa uma história de amor que dura até hoje. Bruna Lombardi ao projeto Memória Globo, em 2012

Primeiro beijo foi em cena. "Foi em um ensaio de uma cena. No ensaio, ficou de verdade", relembrou Riccelli a Pedro Bial. Para Bruna, os dois logo deram "bandeira" para o diretor de que estavam se envolvendo. "É engraçado que ator não beija no ensaio, apenas finge. Só que beijávamos e dava uma 'bandeirinha', porque ainda não tinha nada. Quando estávamos gravando, beijávamos de novo. O diretor falava: 'Corta'. Todo mundo parava e continuávamos nos beijando", divertiu-se ela, enquanto o marido foi às lágrimas revendo o primeiro beijo de seus personagens na novela.

Relação com Riccelli é muito passional, segundo Bruna. "Obviamente, há momentos mais serenos, mas a gente está sempre numa conquista, num tesão, um prazer. Mas isso não veio pronto. É uma construção. O que veio pronto é o fato de ele ser uma pessoa de bom caráter. O resto, a gente trabalha muito para dar certo", comentou a atriz à revista Cidade Jardim em 2023.

Casal pratica sexo tântrico. A atriz admitiu ao UOL, em 2017, que já leu muito sobre o tema e acabou colocando em prática o que aprendeu. "O tantra é um lugar onde o sexo é sagrado, é uma poesia, uma elevação. Um lugar onde o sexo não é exploração. O sexo é um direito de cada um e é possível descobrir através desse canal um patamar maior. No tantra, você conhece melhor suas relações, não somente as sexuais", disse.

Química dos dois é de "autocombustão" e o sexo está na vida deles "o tempo todo". No Programa do Porchat, em 2017, Bruna se maravilhou com a longevidade de sua relação com Riccelli. "Gostar da mesma pessoa durante todo esse tempo é uma coisa louca. Ninguém sabe como pode funcionar esse tesão presente. É muito louco, é autocombustão", descreveu. "Sexo sempre me interessou. Está na nossa vida o tempo todo, é uma coisa muito sagrada e está relacionado com a criação da vida. Estamos aqui frutos de um ato de amor. O sexo hoje rápido, consumista, descartável, tirando o grande prazer que aquilo pode ter, é uma pena. É um consumismo sem grandeza."

Monogamia nunca foi combinada e o casal não acredita em rótulos. "Nunca foi um combinado. Para nós, não funciona assim: as coisas definidas, o que é velho ou não, quantos anos. Até números, para nós, são apenas números. Monogamia é uma coisa que você faz porque quer ou não", explicou Riccelli a Bial.

Eles nunca oficializaram legalmente a relação. Riccelli confessou que os dois não pensavam em casar, mas a relação foi acontecendo. "A gente não quis assinar documentos porque isso, naquela época ainda, a gente falou 'Ah, se a gente for separar, vamos resolver entre nós, a gente não vai precisar chamar, cada um, um advogado, um juiz, gente de fora que nunca viu a gente na vida vai ficar resolvendo nossas vidas'. Vamos resolver entre nós: a gente se prometeu isso", explicou Bruna, que revelou que os dois costumavam brigar bastante no início da relação, mas hoje não brigam mais.

Se paixão há de ser provisória, que seja louca e linda a nossa história. Bruna Lombardi sobre o primeiro encontro com o marido no Xingu. O trecho é parte de seu livro Manual para Corações Machucados

Atriz acredita que o reconhecimento legal da relação não impediria traições. Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube em 2019, ela disse que "ninguém prende ninguém" e que "na liberdade você consegue resultados", opinou. "Você só vai fazer alguma coisa nesse estilo se a relação estiver abalada, se você não estiver bem dentro daquele equilíbrio emocional e físico. Tem muitas tentações na vida sim e não adianta fingir que não existem. Não é pela repressão que você vai aprender a não lidar com elas, mas sim por encará-las e dizer: 'Sou mais eu, estou aqui, quero isso e foi isso que escolhi'", completou.

Os dois tiveram juntos um filho, o cineasta Kim Riccelli, em 1982. "Somos tão unidos, é uma coisa até estranha. Todos os dias medito, agradeço e falo: 'O que fiz para merecer isso?'", comentou Bruna. Kim dirigiu os pais na série A Vida Secreta dos Casais, exibida pela HBO entre 2017 e 2019.

Parceria também profissional é essencial para o casal. Riccelli e Bruna acumulam outros trabalhos juntos, como a trama Louco Amor (TV Globo), de 1983. Esta dinâmica acaba os unindo, comentou ela em um papo com Malvino Salvador nas redes, em 2020. "Esta semana mesmo, eu estava pensando... Não tem um dia da nossa vida que a gente não esteja fazendo algo de produtivo. Seja uma horta nova, desenhando um móvel, estudando os animais, a gente acaba não tendo nenhuma rotina. A cada dia a gente está mexendo uma coisa nova, construindo alguma coisa, fazendo algo para a gente, nosso coletivo, para nossa cidade. A gente trabalha muito, sempre, e isso nos une. Gostamos de coisas parecidas, assistimos a muitos filmes, séries."