Flor questiona escolha de religião de Suelen: 'Fica usando o nome de Deus'

Flor comentou nesta sexta-feira (18) sobre Suelen ter usado uma roupa branca e falado em "Jesus" antes de sua eliminação em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Flor disse para Vanessa que Suelen usou branco em sua eliminação por conta de seu Orixá. "Quinta-feira é o dia do Orixá dela", disse. "No sofá ela falou que foi por causa do Orixá."

Em seguida, ela afirmou que a modelo não poderia cultuar Jesus uma vez que tem outra religião. "Ela usa em situação de perigo. Mas aí falar, 'eu creio em Jesus'... Em Jesus não é não", disse.

Cada um tem sua fé e eu respeito. Mas você tem que falar assim, 'eu tenho fé nisso ou eu tenho fé naquilo'. Falar que tem fé numa coisa que é de uma coisa, e fica usando o nome de Deus, de Jesus, não rola Flor

Flor ainda disse que, por ter a cabeça raspada, Suelen é devota do Orixá. "Ou você põe sua fé nisso, ou põe fé no Altíssimo. Não pode dar crédito pra dois, tem que dar crédito pra um só. Nem eles gostam, entendeu", avaliou.

Vanessa afirmou que a peoa pode ter usado uma roupa branca para passar uma "boa imagem". "Eu acho que foi pra passar imagem de boazinha", disse.

