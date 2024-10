Ex-cunhada diz que foi processada por Zezé di Camargo após foto em terreiro

Cleo Loyola, ex de Luciano Camargo e mãe de Wesley, filho mais velho do cantor, disse que foi processada por Zezé.

O que aconteceu

Cleo acusa o cantor de tê-la processado após publicar uma foto de Zezé em um terreiro de religião de matriz africana. "Eu fui, sim, processada pelo meu ex-cunhado Zezé Di Camargo, intitulado 'Zé Botinha'. Por quê? Pela intolerância religiosa dele, gente".

Ela contou que o suposto registro seria antigo, e que Zezé frequentava o local. "Só porque eu disse e postei uma foto dele com o pai de santo dele daquela época, 500 anos atrás, e porque eu disse que ele recebia maravilhosa Padilha dele, colocava aqueles vestidos lindos e desfilava pelo terreiro. Inclusive, uma vez, acabou caindo e metendo a cara no chão. Mas não tem nada a ver, não foi a entidade que derrubou ele no chão. Foi o comportamento dele, um pouco estranho".

Cleo, às gargalhadas, debochou do sertanejo e do suposto processo. "[Zezé] Vestia, sim, os vestidos. Assume, seu covarde! Quanto ao seu processo, eu vou limpar o meu rabo com ele com força".

Splash entrou em contato com a assessoria de Zezé para o posicionamento do cantor, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto.