Diddy era obcecado pelos príncipes William e Harry, diz ex-assessor

Diddy era "obcecado" por William e Harry e fez convites insistentes para os príncipes participarem de suas festas, diz um ex-assessor do rapper.

O músico mantinha fotos emolduradas de William e Harry em seu apartamento em Nova York. A informação é de Rob Shuter, que trabalhou para Diddy entre 2002 e 2004, em entrevista para a BBC.

Diddy insistiu em convites para William e Harry e se ofereceu até para cobrir os gastos dos príncipes. Shuter diz que, em dois anos, Diddy pediu "mais de 10 vezes" que William e Harry fossem convidados para suas festas e se ofereceu até para cobrir os custos de viagem, hospedagem e segurança dos príncipes.

Ele acha que é um rei, então fazia sentido ele querer ter dois príncipes em seu círculo. Rob Shuter, para a BBC

Os príncipes nunca aceitaram os convites. "Eles nunca aceitaram os convites, nunca fizeram parte do mundo dele."

Sean Combs foi preso no dia 16 de setembro, acusado de organizar festas sexuais com abusos e estupros. Segundo relatos, ele obrigava homens e mulheres a fazerem sexo e gravava os abusos como ferramenta para extorquir as vítimas posteriormente.

Diddy será julgado no dia 5 de maio de 2025. O rapper pode ser condenado por crimes como estupro, agressão e tráfico sexual, entre outras acusações.