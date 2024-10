Chico: 'Será que Zaac quer sair de forma brilhante indo para a agressão?'

Chico Barney e Bárbara Saryne analisaram a briga generalizada protagonizada pelos peões de A Fazenda 16 (Record) na madrugada desta sexta-feira (18). A confusão foi tão intensa, que alguns participantes tiveram que ser separados e a produção interveio tentando impedir uma possível agressão.

Tudo começou quando Sacha voltou de sua 3ª roça e Zaac foi cobrá-lo por um comentário feito para Galisteu. A ator apontou o funkeiro como "manipulado por Zé Love sem saber", ao responder a apresentadora sobre "quem sofre manipulação na casa".

Bárbara argumenta que a forma com que Zaac mostrou que se doeu por Sacha ter dito uma verdade e que não inteligente da sua parte. "Ele não consegue ser protagonista daquele grupo, fica como se ele fosse coadjuvante, o melhor amigo do principal. O público tem visto o que o Sacha apontou."

Para provar ao contrário, faz esse show? Mostra que pro grupinho subiu a cabeça as voltas das roças. Isso entra em um lugar perigoso.

Ela reflete que por mais que Zé Love e seus aliados tenham uma base de apoio, tem muita gente do público que pode mudar sua torcida. A comentarista também aponta uma incoerência dos peões do grupinho que criticaram Suelen, mas foram muito acima do tom na discussão. "Por muito pouco não teve uma agressão por causa deles."

"Vejo que Zaac está a todo custo tentando assumir um protagonismo, mas ele não sabe muito bem como", pondera Chico Barney. Segundo ele, Love realmente tem uma influência forte em seus aliados e o cantor é o amigo mais próximo dele, realmente parecendo que é o "papagaio do pirata", lembrando que tiveram momentos que o funkeiro repetia as mesmas palavras dos ex-jogador durante a discussão. "Parece que não é ele xingando, mas ele é o reforço do Love."

Essa postura do Zaac, historicamente nos realities, é engraçada. Quase sempre, o escudo do outro cara, sai antes. Não sei quantas roças ele tem para voltar mesmo com apoio do Zé Love.

O colunista analisa que, apesar de ser divertido para o público assistir essas brigas, o MC não vai ter uma narrativa própria dentro do programa apenas com discussões explosivas. Durante a discussão, Zé Love precisou afastar Zaac do Gui, que o peitou. "O mais surreal dessa postura do Zaac foi ele realmente indo para a porrada."

Pensei: 'será que ele está com saudade de casa? Será que ele queria ter sido eliminado no lugar de quem saiu?' Cogitei que o Zaac queria sair e de um jeito brilhante. Achei uma postura curiosa.

"Ou ele acha para provar que tem personalidade e não é manipulada, ele precisa ir para cima, e não é desse jeito", responde Bárbara. Ela concorda que para assistir é entretenimento, mas para o jogo do cantor não foi inteligente. "Para mim ficou muito over, querendo provocar que algum adversário o agredisse, ficou feio, foi baixo. Gui o chamou de 'desequilibrado' e foi realmente o que Zaac mostrou."

