Chef e apresentador Jimmy Ogro é assaltado no Rio de Janeiro: 'Levaram pelo menos R$ 40 mil'

O chef de cozinha e apresentador Jimmy Ogro foi assaltado por quatro pessoas armadas no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta, 18. Ele estava acompanhado da mulher, Bárbara, de sua assessora e de um fotógrafo.

Em seu perfil no Instagram, o chef publicou um vídeo detalhando o ocorrido, e lamentou que não poderá mais comparecer ao festival Viva La Carne, em Fortaleza, neste fim de semana. "Com muita dor no coração", disse.

Os assaltantes levaram carro, computador, celulares de todos os presentes, além dos equipamentos de gravação dele e do fotógrafo.

"Tínhamos acabamos de sair de uma diária de fotos e vídeos para o bar, para comunicar a inauguração de semana que vem", explicou o chef, em menção ao seu novo empreendimento, o Dimmi Bar. "Levaram pelo menos R$ 40 ou 50 mil [em equipamentos]", estimou o prejuízo.