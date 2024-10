'Bebemos álcool', afirmam prostitutas que estiveram com Liam Payne em hotel

As duas jovens que estiveram com Liam Payne antes de sua morte disseram à polícia que beberam álcool com o ex-One Direction.

O que aconteceu

Elas prestaram depoimento nesta sexta-feira (18). Segundo o La Nación, elas têm 25 anos, trabalham com prostituição e chegaram ao hotel CasaSur, em Palermo, onde o músico estava hospedado, após serem contatadas por uma plataforma que oferece o serviço de "escorts".

Afirmaram que Liam não usou drogas. Em depoimento à polícia, elas afirmaram que o ex-cantor de One Direction, enquanto esteve com elas, não consumiu drogas e que estava normal.

As duas prostitutas prestaram depoimento poucas horas após o corpo de Liam ser encontrado no pátio interno do hotel. "As testemunhas se mostraram colaborativas. Não apenas em suas declarações, mas também ao oferecer acesso aos seus telefones celulares", disseram fontes do jornal argentino.

As duas jovens chegaram ao CasaSur às 11h30 e saíram às 16h. "Elas saíram do quarto onde o músico estava antes, mas deixaram o hotel às 16h porque houve um problema, Payne não queria pagar", diz o jornal local.

Apesar de elas afirmarem que Liam não usou drogas na frente delas, a polícia apreendeu substâncias que estão em análise. Investigação acredita que ele pode ter usado cocaína antes de cair do terceiro andar do hotel e morrer.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.