Após cirurgia, Vera Viel inicia segunda etapa do tratamento de tumor

Rodrigo Faro, 50, atualizou o estado de saúde da esposa, Vera Viel, 49.

O que aconteceu

A modelo passou pela cirurgia para retirada de um tumor na coxa esquerda na última sexta-feira (11). Ela foi diagnosticada com Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno,

Em um vídeo gravado na sala de casa, Faro mostrou Vera no sofá ao lado de duas muletas. "Como é bom chegar em casa e ver ela assim, deitadinha", começou o apresentador. "Recebi tantas mensagens e fiquei tão feliz", agradeceu Vera.

O apresentador, então, explicou que a esposa deve começar uma nova etapa da recuperação. "Vamos começar a segunda etapa do tratamento com muita fé, muita garra. Vai dar tudo certo".

Na legenda, ele celebrou a evolução do quadro da influenciadora. "A melhor sensação do mundo é chegar em casa e ver essa cena! Vera se recuperando com tanta felicidade e gratidão!! Continuem orando que vai dar tudo certo".