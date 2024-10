Alessandra Ambrosio mostra preparação para desfile da Victoria's Secret

Alessandra Ambrosio, 43, mostrou como foi sua preparação para o desfile da Victoria's Secret.

O que aconteceu

A modelo compartilhou detalhes de seu treino e alimentação antes do desfile. Ela postou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (17).

Na postagem, a famosa aparece correndo na esteira e fazendo musculação. Também exibiu suas opções saudáveis de comida, como um smoothie proteico.

Os fãs enalteceram Alessandra Ambrosio após o vídeo, destacando sua performance no desfile. "Você estava incrível, minha angel preferida. Você deveria ter sido escolhida para encerrar o show", opinou uma. "Você estava mais bonita agora, no VS 2024, do que no VS 2017", reforçou outra.