A Fazenda: Yuri aponta 'racismo reverso' de Suelen e Sacha repreende

Em conversa na tarde desta sexta-feira (18), Yuri disse que Sacha sofreu racismo de Suelen na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Sacha, Yuri criticou uma fala de Suelen, que teria mencionado "essas branca que você come" em uma discussão com o ator. "Não pode falar uma coisa dessas. Isso aí, querendo ou não, foi uma fala racista dela", disse Yuri.

Sacha interrompeu e disse que ele não poderia falar isso porque "não existe racismo reverso". "Foi uma fala que fez diferenciação de cor", avaliou.

Yuri questionou se realmente não existe "racismo reverso". "Não. Porque o racismo é sempre uma or ou etnia oprimindo a outra. Como a gente é branco, não existe racismo", explicou Sacha.

