A Fazenda: 4ª semana tem Vanessa como alvo, 'comidinha de macho' e Buda

Mais uma rodada de A Fazenda 16 (Record) e os peões protagonizaram novas alianças, brigas e até um beijo. Veja um resumão de tudo o que aconteceu na 4ª semana do programa:

Beijo de Gizelly e Zaac e segredo de Luana

No after da festa de sexta-feira (11), Zaac e Gizelly se beijaram no quarto. Luana, que foi acordada pelo casal, brigou com a amiga por ficar com o cantor: "Amanhã não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você, porque você é uma cínica."

Enquanto as peoas discutiam, Gizelly ameaçou contar uma segredo de Luana, que "a destruiria dentro da casa". Os peões ficaram curiosos para saber qual informação a ex-BBB tem contra a amiga. Zé Love chegou a criar a teoria de que ela teria ficado com Cauê, em segredo, dentro do reality, o que causou a eliminação do peão.

Vanessa bate o sino

No domingo (13), Vanessa protagonizou um embate com os dois grupos da casa. A peoa pediu para não ser colocada na Baia pelos peões do grupão. "Vocês querem que eu vote junto e querem me colocar na Baia? É claro que não vou fazer isso."

Por isso, ambos os grupos rivais expuseram que Vanessa estava fazendo um jogo duplo, combinando votos dos dois lados e fazendo leva-e-traz de informações. Zé Love se irritou com a peoa: "Você chantageou e vendeu o seu voto. Você falou para a Júlia: 'meu voto é decisivo, não me coloca na Baia'."

Depois de ser cobrada pelos dois lados, Vanessa chorou e bateu o sino, desistindo do programa. Após uma longa conversa com a produção no privado, a ex-Miss Universo Mesoamérica foi convencida a continuar no reality rural.

'Comidinha de macho'

Durante uma dinâmica de apontamentos realizada na noite de domingo, Babi lavou roupa suja com Suelen. A ex-Panicat disse que ficou sabendo pelos seus aliados que foi chamada de 'comidinha de macho' pela modelo. Suelen disse não se lembrar do comentário e que Raquel havia confirmado que ela não disse isso, enquanto Love afirmou que ouviu a peoa ofender Babi.

Buda presente

Nesta semana, Camila Moura fez algumas revelações de seu relacionamento com Buda. Ela contou para os aliados que sofreu algumas traições do ex: "Ele me traiu com uma mulher bem mais velha. Ela era casada e ele era professor do filho dela. (...) Ele é covarde no sentido literal."

Após a confidência, a ex-professora de História disse que estava com medo de ser cancelada pelo público, mas foi acalmada por Gizelly. "Esse macho, se tiver vergonha na cara, fica calado. Ele virou meme malhando. Ele lembra o Buda mesmo, sabe?", explicou a ex-BBb para Luana.

Buda se pronunciou em suas redes sobre a conversa dos peões. "Essa associação de gordo a feio, já tá ultrapassada, melhore. É a última vez que venho falar sobre isso aqui. É lamentável os xingamentos e as ofensas que são direcionadas a mim, ainda mais de pessoas públicas."

Votação

Na terça-feira (15), os peões se reuniram com Galisteu para a formarem a 4ª Roça. O Fazendeiro Love indicou Yuri para a berlinda: "Bipolar, sem conteúdo, sem jogo."

Suelen foi a mais votada pela casa, com 11 votos. Albert ao votar na peoa, declarou: "Pra mim, é inaceitável, eu como homem, ouvir da boca de uma mulher conteúdos sexuais. Pode falar palavrão porque eu também falo, agora conteúdo sexual, baixo nível, que constrange um homem."

Sacha foi quem sobrou no Resta Um, ocupando o terceiro banquinho e puxou Vanessa para a roça. Ele decidiu vetar Suelen da prova do fazendeiro.

Fazendeiro Yuri

Na quarta-feira (16), Sacha, Vanessa e Yuri disputaram a prova do Fazendeiro. Enjaulados com milhares de bolinhas coloridas, os peões tinha que esvaziar a gaiola, se libertar e apertar o botão. Quem terminasse primeiro, vencia a disputa.

O bombeiro da Eliana conseguiu a melhor e conquistou o chapéu. Ele comemorou muito pela sede, fazendo dancinhas e até um strip-tease para Gui. Ele recebeu o chapéu de seu rival, Zé Love enquanto provocava: "O bobão voltou".

Eliminação de Suelen

Na quinta-feira (17), com 8,15% dos votos, Suelen foi eliminada da 16º temporada. A volta de Vanessa e Sacha foi intensa para os peões. A peoa subiu no sofá e alfinetou as adversárias aos gritos: "Quem é a sonsa, agora?"

Zaac foi até Sacha para cobrar ter sido chamado como "manipulado por Zé Love" pelo ator. Os peões entraram em uma discussão generalizada, com Love e Gilsão defendendo o funkeiro e Gui e Yuri apoiando o artista. A produção precisou intervir a briga, pedindo que os participantes se afastassem para evitar uma possível agressão.

