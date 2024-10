A Fazenda 16: Gizelly cogita possível roça falsa: 'Ela ouvindo todo mundo'

Em uma conversa com Flora, Camila e Luana, Gizelly cogitou que a quarta roça de A Fazenda 16 (Record), que eliminou Suelen, seja falsa.

O que aconteceu

Enquanto as peoas discutiam a saída da amiga, Gizelly comentou a possibilidade. "Gente, vou plantar um negócio na cabeça de vocês... Já pensou uma Roça Falsa?"

Flora reagiu. "Ai, vou ficar piroca das ideias."

Gizelly citou a treta generalizada que tomou conta da casa. "Depois dessa briga, ela ouvindo tudo que todo mundo tá falando, chegando aqui cheia de informações..."

A peoa contou ainda de quando imaginou que um dos paredões do BBB 20 fosse falso, quando Pyong Lee foi eliminado.

