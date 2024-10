Zé Love critica relação de Vanessa com Camila: 'Você abraça um crocodilo?'

Na madrugada de quinta-feira (17) em A Fazenda (Record), Zé Love repreendeu Vanessa por proximidade com Camila.

O que aconteceu

Camila se aproximou de Vanessa e desejou boa sorte na disputa da roça. A ex-Casamento às Cegas então disse que a influencer poderia abraçá-la: "Eu não tô chateada com você. Aconteceram alguns embates, não com você. Mas é natural, não tenho nada contra você."

A ex-professora diz que achava que Vanessa estava chateada com ela e Vanessa diz que sentia o contrário. "Você é uma pessoa do bem, que eu gosto mesmo. Mas obrigada, tá bom?"

Depois do momento entre as peoas, Zé Love cobrou posicionamento de Vanessa com Camila. "Como que você abraça um crocodilo?"

Vanessa explica que ela estava apenas desejando sorte. "Boa sorte depois do que falou pra você aqui ontem? Não acredito em nada", respondeu o ex-jogador.

"Ontem, no quarto, atacou você junto das meninas. Tem que dar mole, não, Vanessa. Essa é a vez de mostrar posicionamento e falar 'ué, por que tá me desejando boa sorte?", continua Love.

Babi e Fernanda relatam para Nessa que Camila falou mal da Miss Universo Mesoamérica para ela e que espalhou criticas feitas por Vanessa para as peoas. "Falou que você disse que a gente era cobra", explica a ex-affair de Neymar.

"Se eu soubesse, não teria abraçado", finaliza Vanessa.

