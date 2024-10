Virginia troca lentes de contato e mostra novo sorriso: 'Me achando'; veja

Virginia Fonseca, 25, mostrou o resultado após trocar as lentes de contato de seus dentes nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

A influenciadora explicou que não tinha muitos incômodos com o antigo sorriso. "Mais ou menos 6 anos atrás coloquei lentes de contato nos dentes e eu gostava delas! Nunca me deram nenhum problema e eu estava ok", afirmou.

No entanto, Virginia sentiu que as lentes antigas não faziam mais sentido e decidiu mudar. "Comecei perceber que já era um sorriso que não valorizava meu rosto mais e não condizia mais com minha personalidade! Por isso decidi mudar", disse ela.

Sorriso de Virginia antes (à esquerda) e depois (à direita) Imagem: Reprodução/Instagram

Virginia compartilhou o antes e depois e comemorou o novo sorriso. "Estou me achando muito... Estou feliz demais", disse ela em um vídeo divulgado no Instagram.

Membros da família encheram a empresária de elogios. "Maravilhoso! Amei! Ficou bonito demais!", escreveu a mãe dela, Margareth Serrão. A sogra, Poliana Rocha, comentou: "Amei". Seguidores também aprovaram a mudança. "Tá tão princesa e tão mulherão ao mesmo tempo", disse um perfil.