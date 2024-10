Vídeo mostra Liam Payne cantando em espanhol para fãs na Argentina

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que Liam Payne aparece cantando em espanhol para uma fã na Argentina. O cantor, ex-integrante do One Direction, morreu na quarta-feira, 16, aos 31 anos, em Buenos Aires. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, de onde teria caído do terceiro andar.

O vídeo foi publicado há duas semanas, no dia 30 de setembro, quando Liam já estava no país. Dias mais tarde, ele assistiu ao show de Niall Horan, seu antigo companheiro na boyband britânica, na cidade argentina.

O cantor atendia aos fãs na porta do hotel, em Palermo. Na gravação, enquanto Liam dá um autógrafo, uma fã pergunta se ele tinha escutado alguma música em espanhol, e ele canta um trecho em resposta. "Não tenho ideia do que acabei de falar", brinca.