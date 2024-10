Tuju, em São Paulo, é premiado por hospitalidade em 'Oscar' da gastronomia

Além de ser um dos grandes destaques em gastronomia de 2024, o Tuju também tornou-se referência em hospitalidade. O Latin America's 50 Best Restaurants 2024 anunciou nesta quinta (17) o estabelecimento como vencedor do Gin Mare Art of Hospitality Award. Em maio, o restaurante paulistano já havia conquistado sua segunda estrela, a estrela verde e o prêmio de melhor abertura pelo prestigiado Guia Michelin

Segundo a organização do prêmio, hoje considerado o "Oscar" da gastronomia, a premiação busca promover a arte do atendimento em toda a região.

"Inaugurado em 2014, o Tuju tem como missão proporcionar uma experiência gastronômica exclusiva que vai além do tradicional chegar - comer - sair. Em 2023, o restaurante mudou-se para suas instalações atuais, onde propõe uma experiência imersiva que percorre três ambientes e incentiva a troca de energia com o local", afirma a organização em comunicado enviado a Nossa.

Katherina Cordás e Ivan Ralston Imagem: @kato78

Comandado pelo chef Ivan Ralston, o restaurante também é obra da pesquisadora gastronômica Katherina Cordás, responsável pelo setor de hospitalidade do restaurante e também pelo centro de pesquisa Tuju Pesquisa.

Estamos muito felizes em receber esse prêmio. Um dos principais pilares do Tuju é a hospitalidade: buscamos criar uma noite especial e memorável a todos para os clientes se sentirem acolhidos e bem-tratados. Queremos que todos se sintam especiais aqui. Por isso, estamos sempre atentos aos mínimos detalhes. Buscamos proporcionar uma experiência sob medida para todo mundo que vem nos visitar , diz Katherina.

Ivan complementa:

No Tuju, conseguimos criar um ambiente leve e divertido sem que isso nos impeça de trabalhar em absoluto silêncio, focados e extremamente concentrados. É preciso mostrar ao cliente que trabalhamos com muita seriedade e, ao mesmo tempo, com imenso prazer, fazendo o que mais amamos.

Como é o Tuju

Situado em uma rua sem saída no bairro Jardim Paulistano, o espaço é distribuído por três andares — a cozinha do restaurante e suas mesas (apenas nove) ocupam o segundo andar. Em agosto deste ano, o restaurante foi premiado como um dos mais bonitos do mundo pelo Prix Versailles.

Fachada do Tuju Imagem: Alberto Ricci

A experiência começa com aperitivos no pátio, onde os clientes se sentam no bar sob uma jaboticabeira com vista para os dois andares da adega e para a cozinha onde são preparadas as sobremesas, no terceiro andar. No segundo andar, as mesas ficam em torno da cozinha aberta. No final, os comensais são convidados a subir ao terceiro andar para degustar petit fours e queijos servidos com café, chá e vinhos de sobremesa.

Teceiro andar do Tuju Imagem: @kato78

Como primeiro e único restaurante brasileiro com um instituto de pesquisa próprio, criado em 2022, o Tuju desenvolve seus menus de acordo com a sazonalidade e disponibilidade de ingredientes e sabores de São Paulo. Em outubro, Ivan foi eleito o melhor chef de São Paulo pelo Prêmio Nossa.

O prêmio no 50 Best

"É uma grande honra anunciar o Tuju como vencedor do Gin Mare Art of Hospitality Award. A dedicação, a paixão e o talento da equipe se refletem em uma experiência gastronômica sublime e imersiva, elevada pelo atendimento dos profissionais e pelos ingredientes e sabores de São Paulo. A casa alcança um equilíbrio delicado de todos esses fatores, o que faz do Tuju um grande merecedor desse prêmio", diz William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants.

Tomate, alga e tucupi, prato do Tuju Imagem: @kato78

O Gin Mare Art of Hospitality Award é uma premiação especial que reconhece a excelência da experiência e do atendimento proporcionados. Seu vencedor é definido pela Academia, grupo formado por 300 especialistas em gastronomia de toda a América Latina.

Ele é o segundo de três prêmios especiais anunciados antes da cerimônia oficial; o primeiro foi o Latin America's Best Female Chef Award para a chef boliviana Marsia Taha Mohamed, e o terceiro, o American Express One To Watch Award.

No dia 14 de novembro, a 50 Best também revelará sua terceira lista anual de restaurantes ranqueados entre a 51ª e a 100ª posição na região. O anúncio da lista oficial, com eleitos da 1ª à 50ª posição, será feito no dia 26 de novembro.

Segundo a organização, para garantir um processo justo e confiável de votação e elaboração da lista Latin America's 50 Best Restaurants 2024, o 50 Best contratou a empresa de consultoria Deloitte como parceira oficial e independente de arbitragem. Para mais informações sobre o processo de votação, clique aqui.