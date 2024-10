'Blue Box': conheça o anime de comédia romântica esportiva da Netflix

Quem disse que apenas animes de lutinha podem fazer sucesso? "Blue Box", baseado no mangá de Kouji Miura e que chegou agora na Netflix, é uma das novidades da nova temporada e surpreende não só por ser uma história leve sobre um triângulo amoroso formado por adolescentes que praticam esporte, mas também por ter uma das animações mais bonitas da temporada.

Splash te apresenta agora esse anime incrível:

Ele joga badminton e ela joga basquete

Taiki Inomata é um adolescente normal, que faz parte do time de badminton do colégio. O esporte é aquele parecido com tênis, porém com raquetes mais longas e arremessando uma espécie de peteca. Toda vez que está na quadra ele fica de olho em Chinatsu Kano, uma garota do time de basquete.

Taiki fica comovido com o esforço de Chinatsu, e aos poucos vai se aproximando dela. Quando acha que pode finalmente dizer o que sente, ele descobre que a adolescente precisará se mudar por conta do trabalho de seu pai. E o problema é que isso fará com que Chinatsu precise abandonar o sonho de jogar no campeonato nacional.

Mas isso acaba sendo resolvido de uma forma um pouco inusitada: a mãe de Chinatsu é amiga da mãe de Taiki, e agora a jogadora de basquete passará a viver na casa dos Inomata. Como se declarar agora?

E como se isso já não fosse o bastante para causar confusão, Taiki é muito próximo de Hina, uma garota do time de ginástica. Só que por trás de todas as piadinhas, podemos perceber que a ginasta sente alguma coisa pelo jogador de badminton. Um caos amoroso do jeito que os fãs gostam.

Um romance de sucesso? na "Shonen Jump"?

Há décadas a revista Shonen Jump é conhecida por conta de suas séries shonen de ação populares entre jovens, indo de "Os Cavaleiros do Zodíaco", passando por "Naruto" até obras recentes como "Jujutsu Kaisen". Ainda que a revista publique outros gêneros de histórias, como esporte ou comédias românticas, acabam sendo obras de menor apelo.

Mangá "Blue Box" Imagem: Reprodução/Shueisha

Porém, nos últimos anos, a revista tem visto a popularização de histórias mais pé-no-chão, com personagens femininas fortes e que tratam de sentimentos. "Blue Box" é um desses casos, pois desde o início de sua publicação em 2021 o título se destacou dos demais com vendas elevadas para uma obra sem anime.

O sucesso de "Blue Box", somado a outros êxitos, como "Akanebanashi" e "Ruri Dragon", nos leva a pensar que a revista está entrando em uma nova fase na qual obras fora do gênero de lutinha conseguem encantar os leitores e engajar com o público.

Inclusive, nem foi uma grande surpresa quando anunciaram o anime em novembro de 2023, com produção do estúdio TMS (de "Dr. Stone"), e menos surpreendente ainda foi o anúncio de que a Netflix havia adquirido os direitos de exibição mundial. O serviço de streaming já revelou ter um bom faro para produções com possibilidade de "bombar" no Ocidente, e aqui ela deu mais uma bola dentro.

Que anime belo

O anime de "Blue Box" é surpreendentemente belo. É até mais bonito do que um anime de romance poderia ser, com uma animação deslumbrante em cenas bastante comuns. O diretor Yuichiro Yano (de "Lupin 3: Parte 5") conseguiu pegar a essência da obra e transmitir no anime um clima de primeiro romance juvenil, capaz de atrair tanto espectadores da faixa etária dos protagonistas quanto pessoas mais velhas.

Anime "Blue Box" Imagem: Reprodução/TMS

Até por ter sido criado por uma autora mulher, "Blue Box" traz uma abordagem diferente das histórias de romance da "Shonen Jump". Normalmente, temos personagens femininas idealizadas, criadas por autores que às vezes pareciam nunca ter tido contato próximo com pessoas do sexo oposto, mas aqui é diferente. Tanto Chinatsu quanto Hina são complexas e bastante verossímeis, apresentando suas virtudes e falhas bem evidentes como qualquer ser humano.

É muito bonito quando vemos no primeiro episódio que Taiki não demonstra um desejo egoísta de que Chinatsu não viaje por gostar dela, o adolescente está realmente preocupado de ver que a garota pode acabar abrindo mão do sonho dela. Também é muito belo ver como os personagens são empenhados em realizar seus próprios sonhos com base no esforço.

Anime "Blue Box" Imagem: Reprodução/TMS

"Blue Box" é aquela clássica história de triângulo amoroso que o espectador se pega torcendo pelo "tanto faz", afinal todos os personagens são dignos de torcida e formam casais adoráveis. E quem vai recusar um anime tão gostosinho assim, que te deixa de coração quentinho?

Onde assistir?

"Blue Box" está sendo disponibilizado semanalmente pela Netflix, por enquanto apenas com legendas. A versão em quadrinhos é lançada pela editora JBC.