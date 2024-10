Tainá Castro cobre tatuagem que tinha em homenagem ao ex, Léo Pereira

Tainá Castro, 29, decidiu cobrir a tatuagem que tinha em homenagem ao ex, Léo Pereira, 28.

O que aconteceu

Na quarta-feira (16), a influenciadora se desfez da tatuagem na perna direita com a assinatura do zagueiro do Flamengo. A estudante de Medicina foi fotografada por uma amiga durante uma sessão domiciliar, em sua mansão no Rio de Janeiro. "Será que o Jhonny [tatuador] é bom de cobertura?".

Tainá é casada com Éder Militão, 26, ex de Karoline Lima, 29, que é ex de Militão, com quem tem uma filha, Cecília, 2. Tainá teve dois filhos com Léo Pereira, Helena, 4, e Matteo, 3.