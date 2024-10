Suelen, Vanessa e Sacha pedem votos para ficar em A Fazenda 16

Disputando a quarta roça de A Fazenda 16 (Record), Suelen, Vanessa e Sacha se defenderam e pediram votos para continuar no jogo ao fim do programa de quarta-feira (16). O menos votado será eliminado ao vivo na quinta-feira (17).

O que os roceiros falaram

Vanessa: "Estava com um jogo de não me indispor com as pessoas, ficar mais neutra. Porém, tive que tolerar muita coisa, me posicionar firme e forte, sei que está incomodando muita gente na casa. Estou jogando com coração, não tenho medo de mais nada".

Sacha: "Brasil, vocês já me trouxeram de volta duas vezes, preciso de vocês mais uma vez, que me ajudem, votem muito para eu ficar. Estou me expondo ao máximo, me arriscando contra a casa inteira, estão dividos em dois grupos e estou sozinho no jogo.Me ajudem a continuar lutando pelo meu sonho."

Suelen: "Estou muito feliz com meu jogo, como estou vivendo até agora. Vim realmente preparada para o game, mergulhando em tudo. Por isso peço para ficar mais um pouquinho."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça? Resultado parcial Total de 35028 votos 49,53% Sacha 12,22% Suelen 38,24% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 35028 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso