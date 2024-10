Sogro de Liam Payne revela como namorada do cantor reagiu à morte dele

O pai de Kate Cassidy contou como sua filha reagiu à notícia do falecimento do namorado, Liam Payne, 31, na última quarta-feira (16).

O que aconteceu

Segundo ele, a notícia como uma bomba diante de Kate. "Ela está sofrendo muito, de luto. Fiquei acordado a noite inteira, por precaução", declarou ao jornal New York Post.

O homem, que não teve seu nome revelado, esclareceu ainda que Cassidy não se encontra na residência da família, em Harrington Park, Nova Jersey. "Kaitlin nem sequer está aqui. Está na Flórida", disse, chamando a herdeira pelo nome de batismo.

Antes da morte de Liam, Kate publicou um vídeo explicando por que voltou sozinha da Argentina. "Sinceramente, eu amo a América do Sul, mas odeio ficar em um mesmo lugar por tanto tempo. Nós só ficaríamos lá por uns cinco dias, e acabaram virando duas semanas. Então, eu precisava muito ir para casa", explicou a influenciadora digital, em vídeo publicado originalmente em seu perfil no TikTok.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Esta es la llamada del gerente del hotel a emergencias momentos antes de que Liam Payne muriera: "Estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida" pic.twitter.com/3mnwcEjchw -- La Nueva España (@lanuevaespana) October 17, 2024

Após o anúncio da morte do cantor, centenas de fãs se reuniram do lado de fora do hotel na noite desta quarta. A polícia isolou a entrada com fita adesiva. "Sinto que é uma parte da adolescência que se perde, que se vai com eles", declarou Lena Duek, 21, à AFP ao lembrar que a banda a acompanhou entre os 12 e 16 anos e que tinha esperanças de que um dia o grupo se reunisse novamente.

Fãs de Liam Payne acompanham o momento em que o corpo do ator é retirado do hotel Casa Sur, em Buenos Aires Imagem: Luis Robayo/AFP

O jornal local Clarín publicou fotos atribuídas ao interior do quarto ocupado por Payne. Nelas, é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio e um isqueiro, além de uma televisão com a tela quebrada, informou a AFP.

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE -- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024

No dia 2 de outubro, Payne esteve em uma apresentação de seu ex-companheiro de banda Niall Horan, em Buenos Aires. Horan se apresentou na Movistar Arena, e Payne foi visto dançando e cantando com os fãs de Horan no show.

Quem é Liam Payne?

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Aos 16 anos, o cantor integrou a boy band One Direction, formada por Simon Cowell no reality show britânico The X Factor, em 2010. Era a segunda vez que ele participava do reality.

Liam Payne em sua primeira participação no "X Factor", em 2008 Imagem: Reprodução/YouTube

Além de Payne, a banda era formada por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O grupo não venceu a temporada 2010 do relity The X Factor, mas se tornou um fenômeno após o término do programa. Eles venderam mais de 70 milhões de álbuns em todo o mundo com seis hits no Top 10 Billboard Hot 100. No auge da fama, a banda se tornou um dos shows ao vivo de maior bilheteria do mundo. Em 2016, eles anunciaram uma pausa indefinida.

Payne divulgou que trabalhava em um álbum solo no mesmo ano, seguindo os passos de outros membros da banda. O single "Strip that Down" foi lançado em 2017 e alcançou o terceiro lugar nas paradas do Reino Unido, e o décimo lugar na parada da Billboard, nos Estados Unidos. "For You" com Rita Ora e "Get Low" com Zedd também fizeram sucesso. Em 2019, lançou seu único álbum solo, "LP1". O último single de Payne foi "Teardrop", lançado em março de 2024. Em 2023, ele revelou que trabalhava em um segundo álbum e lançou um single em março de 2024.

Em 2017, Payne teve um filho, Bear Grey Payne, com a jurada do X Factor, Cheryl Cole. O casal se separou em 2018, após dois anos juntos.

Saúde Mental

Liam Payne se apresenta em Manchester, em novembro de 2019 Imagem: Carla Speight/Getty Images for Bauer Media

Liam Payne falou pela primeira vez sobre suas dificuldades com a saúde mental em 2019. No programa Ant Middleton And Liam Payne: Straight Talking, ele falou que fazia terapia havia dois anos: "Às vezes, a solidão e as intromissões das pessoas... É tão frequente que você se pergunta: quando isso vai acabar? Isso quase me matou algumas vezes".

O cantor disse que no auge da fama do One Direction, ele começou a usar álcool. Em entrevista ao jornal The Guardian, em 2019, Payne contou ainda que usava um medicamento para epilepsia como estabilizador de humor para combater os "altos e baixos erráticos" que estava experimentando. "Eu só precisava de um pouco de ajuda para me manter estável... às vezes era muito instável."

Em 2021, revelou problemas com dependência química. No podcast Diary of a CEO, ele disse ter abusado de remédios, álcool e outras drogas. Os problemas teriam começado durante as turnês do One Direction: "A melhor forma de nos manter seguros, era nos trancar nos quartos de hotel. E, claro, o que tinha no quarto? Um frigobar. Em determinado momento, eu só pensei: bom, vou fazer uma festa sozinho. E isso continuou porr muitos anos da minha vida".

Em 2023, Payne disse que havia completado mais de três meses de sobriedade. Em entrevista à IFL TV, o cantor disse que estava sóbrio havia mais de 100 dias. "Eu me sinto incrível, me sinto muito, muito bem e o apoio dos fãs tem sido muito, muito bom, então estou super feliz."

Com informações da Reuters e AFP

