Quarto de hotel destruído e narcóticos são encontrados durante investigação da morte de Liam Payne

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES (Reuters) - O astro pop do One Direction Liam Payne morreu de traumas múltiplos e hemorragia interna depois de cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, disseram os promotores nesta quinta-feira, acrescentando que uma investigação inicial sugeriu que a queda ocorreu após abuso de substâncias.

Payne, de 31 anos, que alcançou fama mundial com a boy band, foi encontrado morto depois de cair da sacada de um quarto de hotel no terceiro andar em Buenos Aires na quarta-feira, provocando uma enxurrada de homenagens de fãs.

Nos primeiros detalhes oficiais da autópsia, a promotoria disse que os médicos legistas encontraram 25 ferimentos compatíveis com os causados por uma queda de altura, incluindo ferimentos fatais na cabeça, com sangramento interno e externo.

A promotoria acrescentou que não havia sinais de envolvimento de terceiros, embora o incidente estivesse sendo investigado como uma "morte suspeita" fora do protocolo.

"Tudo indica que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e estava passando por algum tipo de episódio devido ao abuso de substâncias", disse a promotoria.

"A polícia que examinou a cena encontrou substâncias dentro do quarto que, à primeira vista -- e aguardando confirmação dos peritos --, seriam narcóticos e bebidas alcoólicas, bem como vários objetos e móveis destruídos", acrescentou.

A polícia disse mais cedo em um comunicado que havia encontrado o quarto em "total desordem" em uma busca após sua morte, com várias coisas quebradas e medicamentos espalhados.

Embora os detalhes sobre sua morte ainda não estejam claros, Payne falava publicamente sobre suas dificuldades com a saúde mental e o uso de álcool para lidar com as pressões da fama.

UÍSQUE, REMÉDIOS PARA ANSIEDADE

A polícia disse que no átrio do hotel onde Payne havia caído foram encontrados uma garrafa de uísque, um isqueiro e um telefone celular. Eles disseram que haviam coletado as impressões digitais desses objetos.

No quarto do hotel de luxo no badalado bairro de Palermo, a polícia disse ter encontrado medicamentos de venda livre, energéticos e o ansiolítico Clonazepam.

"Ao entrar, foi observada uma desordem total, com vários itens quebrados", disse a polícia em um comunicado, acrescentando que havia coletado mais impressões digitais e outras evidências para serem analisadas em laboratórios, bem como um notebook e um passaporte.

"A área da sacada foi inspecionada a fim de estabelecer o acesso a ela", acrescentou a força policial.

Antes da queda de Payne, um funcionário do hotel ligou para os serviços de emergência, pedindo ajuda para um hóspede que estava destruindo seu quarto e parecia estar sob a influência de drogas ou álcool, segundo áudio obtido do Ministério da Segurança de Buenos Aires.

"Temos um hóspede que está intoxicado por drogas e álcool. E, bem, ele está ... Quando ele está consciente, ele quebra, ele está quebrando todo o quarto. E, bem, precisamos que vocês mandem alguém, por favor", disse o funcionário do hotel à polícia.

"Precisamos que enviem alguém com urgência porque, bem, não sei se a vida do hóspede está em risco. Ele está em um quarto com sacada. E, bem, estamos com um pouco de medo de que ele faça algo que coloque sua vida em risco."

O One Direction alcançou sucesso mundial depois que Simon Cowell reuniu Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson no show de talentos britânico X Factor em 2010.

Eles venderam 70 milhões de discos, com seis sucessos entre os dez primeiros no Hot 100 da Billboard, incluindo "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Live While We're Young". Os créditos de coautoria de Payne incluem "Story of My Life" e "Night Changes".

