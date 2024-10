Peões criam espantalho 'Galistinho'; Flora julga peoa: 'Nem pra isso serve'

Os moradores da baia, Julia, Sacha, Flora e Vanessa, receberam a incumbência de cria um espantalho para A Fazenda 16 (Record). A criação do boneco gerou algumas conversas dentro da casa.

O que aconteceu

O quarteto de peões construiu um espantalho para morar na horta da fazenda. Enquanto montava o boneco, os baieiros o batizaram de "Dioguito Galistinho de Carellis", em referência à apresentadora, Adriane Galisteu, e o diretor da atração, Rodrigo Carelli.

Depois da montagem, Flora criticou Vanessa para aliados: "Aquela ali nem pra fazer espantalho serve! Nem pra fazer um espantalho ela serviu."

Fernando criou o 'Movimento Namastreta' em homenagem ao 'Galistinho' e convidou os colegas de confinamento: " Você xinga o boneco para não ir para cadeia ou receber processo. Por isso pedi para instalar o espantalho, a gente vai xinga ele, bater nele, tacar iogurte, para não ser cancelado fora do reality. (...)A gente toma um chá de 'aiquelasca' [referência a ayahuasca] e pega raiva das pessoas. A gente faz roda de palavrão."

