Peões apostam em saída de Vanessa: 'Curte férias bancadas por Edir Macedo'

Peões do "grupão" têm apostado na eliminação de Vanessa nesta quinta-feira (17) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Em conversa com Gui, Yuri disse acreditar que Vanessa será a próxima eliminada. "Sue, independente de qualquer coisa que fez ou faça, do jeito dela, ela gira [o jogo]. E essa história de que o público não quer ver um pouco de treta… Claro que quer ver".

Mais cedo, Júlia também disse que, como telespectadora, preferiria ver Suelen do que Vanessa. "Você não vê [Suelen] sendo mentirosa, falsa, leva e traz. A Suelen fala o que tiver que falar na lata, é pá pum. E isso incomoda pra caramba. Mas é uma das pessoas que mais movimenta isso aqui", defendeu.

Por mais que a Sue tenha o jeitinho dela, reativo às vezes, ela é uma das que mais movimenta o 'game' Júlia

Flora disse que Vanessa parece ter "entregue os pontos", e concordou que Suelen "joga mais". "Pro convívio pode não ser maravilhoso, mas pra quem assiste…", disse.

Júlia disse que Vanessa realmente "não aparece" no jogo, e Flora disse que Gizelly acertou ao apontá-la na dinâmica: "Ela veio curtir férias na Fazenda, bancada pelo Edir Macedo."

Mais tarde, em conversa com Júlia, Camila disse acreditar que Suelen sairia. "Ou amam ou odeia ela, não tem meio termo. E Vanessa passa batido", disse Júlia. Ela ainda lembrou que Larissa foi eliminada em uma roça com Juninho, que é considerado "planta".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 4ª roça? Resultado parcial Total de 93586 votos 44,87% Sacha 15,53% Suelen 39,60% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 93586 votos

