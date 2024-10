Nudez, fio-dental e fenda: 5 vezes que Paula Fernandes sensualizou

Paula Fernandes, 40, deu o que falar após publicar fotos de um ensaio sensual. A cantora divulgou uma série de cliques com roupas íntimas, na terça-feira (15), e surpreendeu os fãs nas redes sociais. Veja a seguir cinco vezes que a artista sensualizou nas redes:

Famosa fez o primeiro ensaio sensual no começo de junho. À época, Splash publicou as imagens com exclusividade. Ela contou que já recebeu diversos convites para fazer ensaios mais ousados, como da revista VIP, mas preferiu não aceitar.

Queria que fosse um ensaio feminino sensual delicado, que mostrasse essa figura que eu sou, eu sou mignon, mas que não causasse o impacto principalmente de vulgaridade .

Paula Fernandes posta ensaio sensual Imagem: Reprodução/brunofioravanti

Famosa posou nua, em junho, e aproveitou para mandar um recado ao ex. Ela apareceu usando apenas chapéu de cowboy e uma jaqueta de franjas. Na foto, a cantora aproveitou para "alfinetar" o antigo relacionamento. "Oi, ex. Anota aí o que você perdeu", escreveu.

Paula Fernandes Imagem: Reprodução/Instagram

Artista mostrou fotos de tirar o fôlego, em agosto, quando esteve em Fernando de Noronha (PE). A cantora, que posou de biquíni fio-dental branco, ganhou elogios dos fãs. "Que mulher é essa", comentou uma seguidora.

Paula compartilhou registro na piscina, em março, no Instagram. À época, ela escreveu uma reflexão sobre sucesso e equilíbrio. "Eu considero o poder da escolha o maior sucesso que eu poderia conquistar. Alcançar esse equilíbrio não foi fácil, não foi de um dia para outro."

Paula Fernandes aparece deitada em borda de piscina Imagem: Reprodução/Instagram

Cantora também chamou a atenção quando publicou imagens usando um vestido vermelho com fenda na lateral. O registro foi feito em janeiro, durante a gravação de um projeto audiovisual.