Norah Jones vai fazer show no Brasil em maio

Norah Jones é a nova popstar que acerta vinda ao Brasil. Toca apurou que a cantora norte-americana chega ao país em maio, na mesma semana do C6 Fest. Mais informações devem ser conhecidas em breve.

O que aconteceu

Ela é conhecida por sucessos como 'Don't Know Why' e "Come Away With Me'. Norah Jones vem com a turnê que promove 'Visions', seu álbum mais recente, lançado em março de 2024.

Norah foi uma das últimas atrações internacionais a se apresentar no Brasil antes da pandemia. Ela cantou em São Paulo em dezembro de 2019, com lotação esgotada e show extra no então Espaço das Américas (atual Espaço Unimed). Ainda se apresentou em Curitiba e Rio de Janeiro. Na ocasião, a turnê foi patrocinada pelo C6, banco que desde 2023 dá nome a um festival.