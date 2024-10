Mitzi Gaynor, estrela de musicais de Hollywood, morre aos 93 anos

Por Bill Trott

(Reuters) - Mitzi Gaynor, cujas músicas e danças fizeram sucesso nos musicais da Hollywood nos anos 1950, incluindo como a enfermeira Nellie Forbush em “Ao Sul do Pacífico”, morreu aos 93 anos.

Gaynor morreu pacificamente e de causas naturais, informou sua equipe nesta quinta-feira.

“Por oito décadas, ela entreteve audiências em filmes, na televisão e nos palcos. Fora deles, era uma mulher vibrante e extraordinária, uma amiga zelosa e leal e um ser humano caloroso, muito engraçado e totalmente glorioso”, escreveu sua equipe na plataforma X.

Ela teve papéis importantes em “O Mundo da Fantasia”, de 1954, quando contracenou com Ethel Merman e Marilyn Monroe, e em “Les Girls”, de 1957, com Gene Kelly. Também participou, no mesmo ano, de “Chorei Por Você”, com Frank Sinatra. Um ano antes, estrelou “Maravilhas em Desfile” com Bing Crosby e Donald O'Connor, cantando a música de Cole Porter que dava nome ao filme em inglês, “Anything Goes”.

A carreira de Gaynor no cinema durou um pouco mais de uma década, mas ela fez sucesso como artista da noite e apresentou uma série de especiais anuais de variedades na televisão nas décadas de 1960 e 1970.

A artista nasceu como Francesca Marlene de Czanyi von Gerber, em Chicago, filha de uma dançarina e de um violinista e diretor musical. Após se mudar para a Califórnia, tornou-se parte da Los Angeles Civic Light Opera, acrescentando três anos à sua idade real para que a companhia acreditasse que ela tinha 16. Executivos da 20th Century Fox a observaram e ofereceram a ela um contrato.