Membros do One Direction dizem estar "completamente destruídos" com a morte de Liam Payne

Por Danielle Broadway

(Reuters) - Membros do grupo One Direction disseram em comunicado nesta quinta-feira estarem “completamente destruídos” com a notícia da morte de Liam Payne.

O artista, que ganhou fama global com a boy band One Direction, morreu aos 31 anos depois de cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, provocando uma enxurrada de homenagens de fãs ao redor do mundo.

O comunicado foi assinado pelos membros Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan.

“No tempo certo, quando todo mundo tiver condições, falaremos mais. Agora, vamos separar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos muito”, disseram.

Eles também afirmaram que as lembranças que tinham com Liam permanecerão para sempre.

“Neste momento, nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e os fãs que o amavam conosco. Vamos sentir muita falta dele. Te amamos, Liam”, concluiu o comunicado.

Malik também postou no Instagram sobre a morte do cantor, usando uma foto de um cochilando ao lado do outro.

“Perdi um irmão quando você nos deixou, e não consigo explicar a você o que eu daria apenas para poder te abraçar uma última vez”, escreveu.

(Reportagem de Danielle Broadway e Eliana Raszewski)