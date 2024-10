MariMoon: Liam Payne virou alcoólatra em contexto de indústria capitalista

A notícia do falecimento de Liam Payne na Argentina nesta quarta-feira (16) surpreendeu fãs. Segundo testemunhas, o cantor estaria sob a influência de drogas quando faleceu.

Liam chegou a comentar anteriormente sobre seu envolvimento com drogas, que teria começado quando fazia turnês com a "boyband" One Direction. "Eles tinham que ficar trancados no quarto porque não tinha como sair", explica Yas Fiorelo. "Ele falou que fazia suas festas ali, sozinho, com o frigobar cheio de álcool".

As carreiras de "boyband" e "girlband" na cultura pop costumam ser difíceis, explica Mari Moon. "Existe uma indústria musical que é capitalista, que quer fazer dinheiro e lucrar. Que quer lançar album já sabendo quanto vai render. É muito mais sobre um produto e mercadoria do que sobre uma arte".

Segundo a comentaristas, essa é a realidade de muitos jovens que "caem" nessa indústria musical capitalista — e que tendem a criar um hábito de consumo de drogas. "Você vai fazendo as turnês, se hospedando em diversos hotéis pelo mundo e nem sabe mais onde está", diz. "Depois, volta sempre para um quarto, sozinho e triste, bebendo. Ele [Liam] virou um alcoólatra e caiu em um lugar horrível por conta desse contexto".

Rotinal musical é cruel, desgastante e cansativa

Mari Moon também lembra a fase em que o Acesso MTV "só tocava" One Direction. "A galera surtou. Teve a grande fase de One Direction", lembra.

Segundo a comentarista, apesar da fama, esses artistas costumam viver uma dualidade ao enfrentarem rotinas repletas de um amor "distante" de fãs e momentos "sozinhos" em quartos de hotel.

A indústria musical é cruel, desgastante e cansativa, afirma.

Assista à íntegra do Splash Show:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso