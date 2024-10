Como Liam Payne fez uma festa de 15 anos em Goiânia viralizar em 2021

No final de novembro de 2021, uma festa de 15 anos em Goiânia (GO) se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, graças a um show de Liam Payne.

O que aconteceu

O músico britânico se apresentou na festa da debutante Amanda Callegari. Durante o show, ele relembrou os tempos em que atuava no One Direction e cantou músicas do grupo, como "Story of My Life" e "Steal My Girl".

Lyam Payne abraça Amanda Callegari no palco do show Imagem: Reprodução/Ricardo Maruk

A presença inusitada do artista chamou muita atenção. Na época, a festa de aniversário foi um dos assuntos mais comentados do então Twitter, agora X.

Estima-se que a festa tenha custado mais de R$ 1 milhão. Além do show de Liam, outros artistas como Felipe Araújo e Zeemba também se apresentaram.

Felipe Araújo também se apresentou no aniversário da debutante Amanda Callegari Imagem: Reprodução/Instagram

Morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos. Ele foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina.

Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, na capital argentina. Mais cedo, a polícia havia recebido relatos sobre um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool no local. Segundo a imprensa argentina, a suspeita é de que essa pessoa seria o britânico, o que não foi confirmado pela polícia.

Artista sofreu "lesões muito graves", conforme detalhado pelo médico que atendeu a ocorrência. De acordo com Alberto Crescenti, Liam aparentemente sofreu uma fratura "na base do crânio" após despencar de uma altura de aproximadamente 14 metros. Ele "apresentava lesões incompatíveis com a vida e não foi possível reanimá-lo, afirmou o socorrista. Resultado da autópsia com a causa da morte ainda não foi divulgado.

Liam fez posts nas redes sociais pouco antes de morrer. Ele publicou uma foto antiga com a namorada, Kate Cassidy, cerca de meia hora antes da notícia de sua morte. Na foto, o cantor aparece sem camisa enquanto os dois posam para uma selfie no espelho. O registro foi divulgado pela primeira vez em 2023.

Em uma série de publicações no Snapchat, Liam disse que estava feliz por poder curtir um dia na Argentina. "Feliz que eu tenho um tempo livre", escreveu ele. "Dia adorável na Argentina", afirmou o astro.

Estos son 4 Snaps de Liam Payne hoy. Hace menos de una hora estaba vivo. TREMENDO. pic.twitter.com/0FbvXNVJQS

-- croata (@itscroa) October 16, 2024

Jornais argentinos divulgaram fotos do quarto em que Payne estava hospedado. Nas imagens, o quarto aparece destruído, com uma TV quebrada, e um pó branco espalhado pelo chão. Não foi confirmado se a substância seria cocaína.

Así encontraron la habitación del hotel desde donde cayó Liam Payne, el excantante de One Direction https://t.co/n86SzPv8jN pic.twitter.com/05enYom8BE

-- LA NACION (@LANACION) October 17, 2024

Famosos lamentaram a morte do artista britânico. Personalidades brasileiras, como Maisa e Fátima Bernardes, e internacionais, como Paris Hilton e Charlie Puth, se despediram do cantor. Os colegas de One Direction de Liam ainda não se manifestaram publicamente.

Fãs foram para frente do hotel em que Liam morreu. Dezenas de admiradores de Payne foram para a frente do Casa Sur, em Palermo. De lá, eles acompanharam o momento no qual o corpo do britânico foi levado em uma ambulância para hospital local.

Liam Payne estava na Argentina para prestigiar o show do amigo, Niall Horan. Os dois eram integrantes da banda One Direction.

Governo britânico solicitou informações sobre o acidente às autoridades argentinas. Ainda não há informações sobre quando o corpo será levado para o Reino Unido e detalhes sobre velório.