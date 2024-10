A Fazenda: Flora diz que peoa não sairá e Júlia reclama: 'Não fala assim'

Após a formação da quarta roça de A Fazenda 16 (Record), alguns peões conversaram sobre a berlinda.

Sacha lamentou estar na terceira roça de quatro que já aconteceram no programa.

Flora opiniou sobre a disputa. "Essa roça é muito difícil... Sacha não vai sair, você [Suelen] também não."

Júlia alertou a amiga. "Amiga, não fala assim. Não vamos falar nada."

Flora tentou se explicar. "Quando a gente fala assim, é a análise de um jogo aqui dentro. A gente não faz ideia do que acontece lá fora."

Júlia continuou repreendendo. "Mas lá fora não é legal. Não fala."

O público sabe o que é melhor, tá vendo as movimentações aqui dentro. Júlia Simoura

