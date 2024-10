Jade Picon mostra detalhes de sua mansão e se choca: 'Levei um susto comigo'

Na noite desta quarta-feira, 16, Jade Picon abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro e compartilhou com seus seguidores detalhes exclusivos do local.

A influenciadora mostrou em seu Instagram alguns dos espaços mais impressionantes da casa, como seu estúdio, uma coleção de presentes que recebe dos fãs, e um curioso quadro de sua personagem Chiara, da novela Travessia, sua estreia na TV Globo.

Ao subir as escadas, Jade revelou um cinema particular. "Última coisa pra vocês verem aqui neste andar: um cinema! É um paraíso, realmente. Tem um ursão gigante, e eu venho pra cá com pipoca, doces, bebidas, e fico assistindo. Nem sei quantas vezes já dormi neste sofá", brincou.

No entanto, o momento mais curioso da tour foi quando a atriz se assustou com ela mesma. Jade se deparou com vários totens de tamanho real espalhados pelo estúdio, o que a fez acreditar, por um instante, que estava vivendo uma "experiência sobrenatural".

"Levei um susto comigo mesma! No meu estúdio tem várias Jades, além da original. Gente, levei um susto de verdade. Esse espaço é muito especial para mim", contou, divertindo os seguidores.