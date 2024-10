J-Hope, do grupo de K-pop BTS, termina serviço militar na Coreia do Sul

WONJU, Coreia do Sul (Reuters) - O astro do K-pop, J-Hope, membro do supergrupo BTS, foi dispensado das Forças Armadas da Coreia do Sul nesta quinta-feira, após 18 meses de serviço, despertando entusiasmo entre os fãs e investidores sobre uma possível reunião da boy band no próximo ano.

J-Hope, 30 anos, é o segundo membro do grupo de sete integrantes a terminar o serviço nacional obrigatório que colocou suas carreiras musicais em pausa, após o membro mais antigo, Jin, terminar seu serviço em junho.

Usando um uniforme e uma boina preta, J-Hope sorriu ao cumprimentar Jin e cerca de 100 fãs que o aplaudiam, além de repórteres, após sua liberação em uma base militar em Wonju, província de Gangwon.

"Graças aos fãs, consegui terminar (o serviço) em segurança, com boa saúde", disse, aos presentes.

"O que senti no último ano e meio é que muitos soldados estão trabalhando duro, se dedicando e fazendo muito para proteger o país", acrescentou, pedindo ao público seu interesse e amor por aqueles que servem nas Forças Armadas.

As ações da HYBE, a gravadora que abriga o BTS, subiram 7% nas negociações do início da tarde, em comparação com um mercado mais amplo estável.

Os últimos quatro membros do grupo começaram a servir em dezembro de 2023, e se espera que a banda se reúna em 2025, depois que todos tiverem concluído seu serviço militar.

"Estou realmente esperando vê-los (todos os membros do BTS) juntos novamente", disse Constanza Godoy, 33 anos, fã chilena que foi ver J-Hope deixar o serviço militar.

"Acho que depois desse curto período separados eles estarão mais próximos e trarão mais histórias para suas músicas, para suas letras."

O BTS está em 41º lugar entre os artistas mais vendidos de todos os tempos, de acordo com o site chartmasters.org, uma lista encabeçada pelos Beatles.

Desde sua estreia em 2013, eles venderam mais de 56 milhões de álbuns físicos e singles e registraram seis álbuns em primeiro lugar na Billboard 200, de acordo com o chartmasters.org e a Billboard.

A Coreia do Sul exige que todos os homens fisicamente aptos com idade entre 18 e 28 anos sirvam entre 18 e 21 meses no serviço militar ou social, mas revisou a lei em 2020 para permitir que as estrelas do K-pop mundialmente reconhecidas adiem o alistamento até os 30 anos.

(Reportagem de Daewoung Kim e Jisoo Kim)