J-Hope, do BTS, conclui serviço militar e é recebido com festa e reencontro

J-Hope, 30, do grupo BTS, terminou de cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

O astro do K-pop foi recebido com flores e aplausos por cerca de 100 fãs. J-Hope saiu sorridente de uma base militar na pronvíncia de Gangwon, ainda vestindo um uniforme militar e uma boina preta.

Jin, colega de grupo, também foi recepcionar o amigo com buquês. Nas redes sociais, o fandom do BTS divulgou uma série de vídeos do reencontro dos astros.

They literally pushing each other going "Oh Jhope" "Oh Jin" "Oh Jhope" "Oh Jin" 😭 pic.twitter.com/J0d5ljxOhP -- nush⁷ (@cypheraze) October 17, 2024

J-Hope agradeceu pelo apoio dos fãs nessa jornada de 18 meses de serviço. "Graças aos fãs, eu pude terminar isso com segurança, em boa saúde. O que eu senti nesse último 1 ano e meio é que muitos soldados estão trabalhando duro, se dedicando e fazendo muito para proteger nosso país", afirmou ele.

Em seu perfil no Instagram, o músico postou uma série de registros do período de serviço militar. Ele mostrou que também foi recebido com uma festinha entre família e amigos.

J-Hope é o segundo membro do BTS a concluir suas obrigações com as Forças Armadas coreanas. O grupo entrou em hiato em 2022 para que os integrantes pudessem desenvolver projetos independentes e também cumprir seu alistamento militar no país.

A expectativa é que o supergrupo de K-pop faça seu retorno em 2025. Até lá, espera-se que todos os outros cinco membros cumpram seus deveres militares.