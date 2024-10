Hiraoka: Novo 'Vale Tudo' tem desafio de criar Odete menos conservadora

A Globo revelou nesta quarta-feira (16) o elenco principal do remake de "Vale Tudo".

Ricky Hiraoka elogiou a escolha dos atores coadjuvantes, e destacou os nomes de Malu Galli, Karine Teles e Julio Andrade.

Por outro lado, a confirmação de Bella Campos como Maria de Fátima o "surpreendeu e assustou". O papel, que na trama original foi interpretado por Gloria Pires, é o da nora da vilã Odete Roitman (interpretada por Deborah Bloch no remake).

Odete é uma mulher conservadora, extremamente preconceituosa. Não sei qual saída criativa Manuela Dias vai dar para justificar que essa mulher prefira que seu filho se estabeleça com uma mulher preta do que uma branca — pensando que a elite brasileira é muito racista. [A escolha pela Bella Campos] Gera um estranhamento Ricky Hiraoka

Ricky também diz que o papel é "muito complexo" e outras atrizes poderiam ser escaladas. "Entendo a ira dos fãs", diz. "Mas infelizmente, ela vai receber uma enxurrada de ódio, e qualquer coisa que saia da curva, ela será o bode expiatório — e isso é muito complexo: começar a julgá-la antes de ver".

Yas Fiorelo diz que Bella, apesar de não ser uma "mulher padrão", tem uma beleza que se destaca. "Ela tem uma beleza diferente", diz.

Taís Araújo é decisão ideal para Raquel

Hiraoka também defendeu a escolha de Taís Araújo para viver Raquel na novela. "Ela é a artiz correta para esse papel. No Brasil de 2025, só poderia ser Taís Araújo, e ela já comprovou que tem talento para fazer qualquer coisa", diz.

Hiraoka diz que Taís sabe criar "drama" e tem um perfil de "mulher batalhadora". "É uma personagem muito ingênua, mas que ao mesmo tempo sofre muito pela filha", diz.

Assista à íntegra do Splash Show:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso