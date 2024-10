Gerente de hotel chamou a polícia antes da morte de Liam Payne: 'Por favor'

As autoridades argentinas foram acionadas antes da morte de Liam Payne, 31, na quarta-feira (16).

O que aconteceu

Gerente do hotel chamou a polícia. Numa ligação feita às 17h04 e transcrita no jornal The Telegraph, o funcionário afirma: "Estou ligando do CasaSur Palermo, temos um hóspede sob a influência de drogas e álcool. Quando fica consciente, ele está destruindo o quarto inteiro. Vocês precisam mandar alguém, por favor".

Vocês precisam mandar alguém com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em perigo. Ele está num quarto com varanda, estamos com medo de ele fazer algo que ponha sua vida em risco. Gerente do hotel CasaSur Palermo em ligação à polícia

Liam foi declarado morto sete minutos depois. Ele já estava sem vida quando os socorristas chegaram, às 17h11: "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", disse Alberto Crescenti, profissional do Sistema de Atenção Médica de Emergência, em entrevista ao jornal La Nación.

Em 2021, Liam Payne falou sobre seus problemas com drogas. Em junho de 2023, ele comemorou seis meses de sobriedade após encerrar um período de cem dias internado numa clínica de reabilitação.

Ele inspirou um personagem abusivo no livro de uma ex-noiva. No livro "Looking Forward", Maya Henry conta a história de uma jovem que se apaixona por um integrante de boyband que se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho. À época do lançamento do livro, Maya confirmou que o romance é autobiográfico.