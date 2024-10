Gabriel Fop diz que vai ficar longe das redes por sentir falta do anonimato

Nesta quinta-feira (17), Gabriel Fop desabafou nas redes sociais sobre o lado negativo da fama e disse que sente falta do anonimato.

O que aconteceu

O ex-BBB disse que não está se sentindo bem há algum tempo. "Fico de risadinha aqui [nas redes], mas, no conforto de casa, estou desconfortável. De 2023 pra cá muitas coisas aconteceram, mas infelizmente as coisas boas não conseguem superar as ruins".

O modelo definiu o meio da fama como 'sujo' e superficial, ressaltando que sente falta de sua antiga vida, antes de participar do BBB 23. "Hoje em dia me sinto cansado de trabalhar nesse meio sujo. Um bando de safado que só liga para como está o topete na tela. Cansei dessa superficialidade. Nem sei por que eu estou surpreso, sempre soube que não era isso. Sinto falta da minha vida das antigas".

Gabriel anunciou que vai ficar longe das redes sociais, pois tomaram sua alegria e autoestima. "Daria tudo para voltar em 2022, quando a minha única preocupação era se tinha onda no mar. Sinto que nunca mais fui a mesma pessoa depois de tudo isso, tomaram minha alegria e minha autoestima. Vou dar um tempo disso tudo, existe um mundo inteiro fora das redes sociais".